【Amazon専売】TikTokなどSNSで話題のHercules「DJControl Mix Ultra」にdjay Pro 1年（5,400円相当）付属
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342880/images/bodyimage1】
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、Amazon.co.jpでの専売品として、フランスHercules（ハーキュリーズ）のワイヤレスDJコントローラー「DJControl Mix Ultra」に、Algoriddim社の人気DJアプリ「djay Pro」1年間ライセンス（5,400円相当）をセットにしたキャンペーンパッケージを発売します。
Amazon Japan販売ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B08NV8Z2HT/
ブランド：Hercules
モデル名：Mix Ultra
販売価格：29,700円（税込）
「DJControl Mix Ultra」は、Bluetooth接続と充電式バッテリーにより完全ワイヤレスを実現し、スマートフォン／タブレット（iOS/Android）で手軽にDJプレイを楽しめるコンパクトなDJコントローラー。内蔵バッテリーで最長10時間の連続プレイに対応し、Bluetooth Low Energy（LE）でケーブル不要のセットアップが可能です。
付属する「djay Pro」1年ライセンスにより、より高度なミキシング機能を期間限定で利用でき、これからDJを始めるユーザーから、モバイル環境でのプレイ／制作を強化したいユーザーまで、導入メリットを訴求します。
※予定数量に達し次第、キャンペーンは終了となります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
