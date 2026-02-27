有限会社レジスタは2月27日（金） 「ノロイジマ(呪イ嶌マ)」Steam版を発売記念のセール価格にて発売致しました。 通常価格:920円(税込)→セール価格:736円(税込)

