有限会社レジスタは2月27日（金） 「ノロイジマ(呪イ嶌マ)」Steam版を発売記念のセール価格にて発売致しました。 通常価格:920円(税込)→セール価格:736円(税込)
有限会社レジスタは2月27日（金）
「ノロイジマ(呪イ嶌マ)」Steam版を発売記念のセール価格にて発売致しました。
通常価格:920円(税込)→セール価格:736円(税込)
Steam Store Page
https://store.steampowered.com/app/4330590/Revengeful_Island/
YouTube
https://youtu.be/V7IBWJDHtm4
タイトル ：ノロイジマ(呪イ嶌マ)
ジャンル ：ホラーアドベンチャー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2月27日（金）
通常価格 ：920円(税込)
セール価格 ：736円(税込)
対応機種 ：Steam
対応言語 ：日本語
コピーライト ：(C)Akumu Yuko/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/revengeful-island/
本タイトルは1人称視点のホラーアドベンチャーゲームです。
ホラーゲーム制作者「悪夢遊行」が送る第2弾「ノロイジマ(呪イ嶌マ)」。
●ストーリー
主人公「海川和也」は、友人の動画配信者「宮石浩二」が
配信すると死ぬという曰く付きのゲーム「竹乃島」を配信して行方不明となったことから、
ゲームの舞台となった「竹乃島」を実際に訪れて調査することにした。
配信者たちがゲームで訪れた場所を調査していると謎の怪物と遭遇するが
島の住人である「瑠璃」という少女の協力を得て難を逃れた。
その後二人は島の調査を行っていく…。
●システム
本タイトルは1人称視点のホラーアドベンチャーゲームです。
エンディングはマルチエンディングとなります。
●登場人物
主人公 海川和也(うみかわかずや)
島の住人で和也の協力者 瑠璃(るり)
島の村長の娘 優子(ゆうこ)
和也の友人で行方不明となった配信者 宮石浩二(みやいしこうじ)
「竹乃島」を配信して行方不明となった配信者 オグカン
「竹乃島」を配信して行方不明となった配信者 キロ
「竹乃島」を配信して行方不明となった配信者 クッチマン
