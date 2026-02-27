イタリア発プロオーディオブランド PROEL より音響設備にも対応したBlutooth搭載のコンパクトミキサー「MQ1222X（12ch）」「MQ1642X（16ch）」2026年3月1日発売

イタリア発プロオーディオブランド PROEL より音響設備にも対応したBlutooth搭載のコンパクトミキサー「MQ1222X（12ch）」「MQ1642X（16ch）」2026年3月1日発売