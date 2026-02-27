イタリア発プロオーディオブランド PROEL より音響設備にも対応したBlutooth搭載のコンパクトミキサー「MQ1222X（12ch）」「MQ1642X（16ch）」2026年3月1日発売
株式会社ワタナベ楽器店（代表取締役：渡邊幹太 / 京都府京都市中京区指物町326）は、同社が日本国内で取り扱うイタリアのプロオーディオブランド PROEL（プロエル）より、12chアナログミキサー「MQ1222X」オープン価格（税込市場想定価格：52,800円）および16chアナログミキサー「MQ1642X」オープン価格（税込市場想定価格：65,800円）を2026年3月1日（日）より発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342870/images/bodyimage1】
PROELは、ライブサウンド・設備音響・ツアー機材の分野で長年にわたり信頼性の高い製品を世界中の現場に供給してきた、イタリア発のプロフェッショナルオーディオブランドです。その歴史を受け継ぐ最新ラインアップ「MQ X シリーズ」は、アナログミキサーの直感的な操作性と、デジタルエフェクト処理・USB/Bluetooth接続といった現代的な利便性を一台に凝縮したハイブリッド設計を採用しています。
小規模PAから配信スタジオ、教育施設、店舗BGMまで、あらゆる現場で即戦力となるプロ仕様ミキサーとして、幅広くユーザーにお届けいたします。
MQ Xシリーズは、高品質DSPによる99種類の24bitスタジオグレードエフェクトを内蔵しており、リバーブ・ディレイ・コーラス・フランジャーなど幅広い空間処理・モジュレーション系エフェクトを、外部エフェクターを用意することなくプロの音作りができます。プリセット選択やパラメーター編集内容をLEDディスプレイに直接表示。暗い舞台袖や屋外イベント環境でも優れた視認性を確保し、現場でのスピーディーな設定変更をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342870/images/bodyimage2】
Bluetooth・USB メモリー（USB-A）・PC 接続（USB-C）の3経路に対応したMP3プレーヤーモジュールを内蔵し、店舗や会場のBGM再生、イベントでの効果音出力、配信音源のミキサーへの取り込みなど、幅広い現場ニーズに柔軟に対応します。さらにUSBオーディオインターフェース機能を備えており、PC へのステレオ録音やライブ配信にも対応。宅録・ポッドキャスト・ウェビナーなど、小規模スタジオ用途でも高い実用性を発揮します。
繰り返しの搬入・搬出にも耐え得る金属製の筐体は輸送・設営を繰り返すライブ現場を想定し、高い耐久性を備えています。モノラルチャンネルにはワンノブ操作のスマートコンプレッサーを搭載し、過大入力による歪みを抑えながら音量バランスを整えることが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342870/images/bodyimage3】
MQ1222X（12ch コンパクトミキサー） オープン価格（税込市場想定価格：52,800円）
MQ1222Xは合計12入力・6基の高品質マイクプリアンプを搭載し、透明感のあるサウンドと広いヘッドルームでボーカル・楽器・設備音声を自然に再現します。2系統のAUXセンドでモニター送りや外部エフェクト接続にも対応します。45mmフェーダーによるスムーズな操作性は、小規模PA、会議設備、教育施設、配信用途などに最適なコントロール環境を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342870/images/bodyimage4】
MQ1642X（16ch コンパクトミキサー） オープン価格（税込市場想定価格：65,800円）
MQ1642Xは16入力・12基の高品質マイクプリアンプを搭載し、より多チャンネルな環境に対応する上位モデルです。16chモデルのモノラルチャンネルにはミッドスイープ機能付き3バンドEQを搭載し、作りたい音をきめ細かく調整可能です。4系統のAUXセンド・2系統のステレオグループバス・60mmプロ仕様フェーダーを備え、ステージPA・ライブハウス・イベント現場で求められる高度なルーティングと操作性を提供します。ドラムやコーラスの一括コントロールにもサブミックス機能が活躍します。
