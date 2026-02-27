ガス暖炉用インサートの世界市場2026年、グローバル市場規模（無排気型、直排気型）・分析レポートを発表
2026年2月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガス暖炉用インサートの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ガス暖炉用インサートのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のガス暖炉用インサート市場規模は2024年に694百万米ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には941百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.5%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。通商政策の変化は、機器本体や部材の調達コスト、製造拠点の最適化、地域別の価格競争力に影響し、メーカーと流通の戦略にも波及します。
________________________________________
製品概要と価値提案
ガス暖炉用インサートは、既存の石造暖炉や既製の薪暖炉の内部に後付けで設置する加熱ユニットです。従来の暖炉を、より高効率で清浄な燃焼を行い、操作も容易なガス式暖房システムへ転換します。密閉構造を採用する製品が多く、従来型に比べて安全性とエネルギー効率を高めながら、暖炉としての意匠性も維持できる点が特徴です。
需要面では、既存住宅の改修や省エネルギー化ニーズ、居住空間の快適性向上が導入の動機になりやすいです。また、煙や灰の取り扱い負担を軽減できることから、利便性を重視する層にも訴求しやすい市場といえます。
________________________________________
市場構造と競争環境
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模を、消費額、販売数量、平均販売価格の観点から分析しています。メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に定量および定性の両面から整理し、需給動向、競争状況、需要変化の要因を明らかにしています。
主要企業として、Majestic Fireplaces、Kozy Heat、Jotul、Napoleon、Regency Fireplace、Heat & Glo、Quadra-Fire、SimpliFire、Osburn、Buck Stoveなどが挙げられています。加えて、Empire、Majestic、Dimplex、Drolet、Superior、Valor Fireplaces、Fireplace Xtrordinair、Lopi Stoves、Travis Industries、Mendotaも主要企業として整理されています。
各社の会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が比較され、2025年時点の一部企業の市場占有率推計も提示されています。燃焼効率、安全機能、設置適合性、意匠性、アフターサービス体制が競争力の重要要素です。
________________________________________
市場区分と地域分析
タイプ別では、無排気型と直排気型に分類されています。無排気型は設置制約が比較的少ない一方で、用途や地域の規制、換気要件への対応が重要になります。直排気型は屋外へ排気する構造により室内空気への影響を抑えやすく、住宅用途での採用が進みやすい構成です。
用途別では、住宅向けと商業向けに分かれています。住宅向けは改修需要と快適性向上ニーズが中心となり、商業向けは宿泊施設や店舗などでの空間演出と暖房効率の両立が導入要因になり得ます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象です。北米や欧州では既存住宅ストックの更新や暖房需要が市場を支えやすく、地域ごとの建築規格やエネルギー政策が製品選好に影響します。
