宮崎初出店！『りんごとバター。』と『苺のワルツ』の複合店舗が 2026年3月1日（日）「イオンモール宮崎」にオープン！
株式会社風美庵（代表取締役：河越 久）は、2026年3月1日（日）に「イオンモール宮崎店」に『りんごとバター。』と『苺のワルツ』の複合店舗をオープンいたします。両店舗の魅力的なスイーツを一度に楽しめる新たなスポットとして、スイーツ好きの皆さまに長く親しまれる場所を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342887/images/bodyimage1】
●オープニング特典
税込3,000円以上お買い上げのお客様に、オリジナルエコバッグをプレゼントいたします。※先着100個・なくなり次第終了
イオンモール宮崎店のオープンを記念し、宮崎を象徴する花「ブーゲンビリア」を本企画のために手描きでデザインいたしました。
マゼンタ・ホワイトの色鮮やかなブーゲンビリアをあしらい、南国ムードあふれる華やかな仕上がりとなっております。B5サイズが収まる、程よいマチ付き仕様。持ち手は肩に掛けてお使いいただける長さです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342887/images/bodyimage2】
●タルトタタン（りんごとバター。）
1ヶ月に1万個売れた大人気商品。
サクッと焼き上げたパイ生地の上に、じっくり煮込んだりんごを並べて焼き上げました。
りんごの甘みが口の中でジュワッと広がります。
価格：2,376 円 （税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342887/images/bodyimage3】
●あまおうバターサンド（苺のワルツ）
ホイップチョコにあまおう苺パウダーとフリーズドライの
ラズベリーを混ぜ、サクサクのクッキーでサンドしました。
バター香ばしいクッキーがあまおうの甘酸っぱさを引き立てます。
価格： 2個入 453円 /5個入 1,036 円 /10個入 1,933円
16個入 3,067円 /24個入 4,514円（全て税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342887/images/bodyimage4】
●店舗情報
イオンモール宮崎店
〒880-0834
宮崎県宮崎市新別府町江口
862番地1 1階
営業時間：10:00~21:00
TEL：0985-72-7373
りんごとバター。URL：http://ringo-butter.com/
苺のワルツURL：https://www.ichigo-waltz.com/
●会社概要
会社名：株式会社 風美庵
本社：福岡県福岡市南区高木2丁目23番10号
TEL：092-586-9800
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342887/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社風美庵
