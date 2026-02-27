徳島県で半田そうめんや徳島ラーメンなどの卸売業を営んでいる有限会社剣山堂(所在地：徳島県)が、徳島県産冷凍フルーツ定期便の新ブランド「Verite Fruits Tokushima」を2026年3月に開始いたします。





「Verite(ヴェリテ)」＝フランス語で「真実・本物」。

“本物の果実を、旬のまま閉じ込める”を理念に、徳島の自然が育んだフルーツを最新の冷凍技術で鮮度と香りをそのまま届けるプレミアムブランドです。

旬の徳島県産冷凍フルーツ1kg分が月に1回ご自宅に届きます。

今回、新規発売記念として、初回のみ2,980円でお届けします！

※最低1年間の継続利用が条件となります。





【サービス内容】

毎月1回、旬の冷凍フルーツが1kg分(500g×2袋)が届きます。

月4,980円【送料込(北海道・沖縄・離島は別当送料が必要となります。)】





【申込方法】

こちらの公式ネットショップよりお申込みください。

https://veritefruits.theshop.jp/