ライフスタイル型商業施設「御影クラッセ(所在：神戸市東灘区/運営：住商アーバン開発株式会社）」は、

2028年に開業20周年を迎えることをきっかけに、これからの未来に向けた地域課題解決に取り組むことで、これまで以上に地域の皆さまと共に歩み、暮らしに寄り添う施設として成長してまいります。

「未来へつなぐ、神戸の恵み」を年間テーマとして掲げ、神戸市が抱えている地域課題の提示や課題解決に向けた活動を紹介するSDGsイベントを開催していきます。





その一環として、神戸市環境局と連携し、循環型社会の実現に向け、資源回収と地域交流の拠点となる資源回収ステーション「エコノバ」を、2026年3月20日（金・祝）より御影クラッセに新たに開設いたします。開設当日は、親子で楽しみながら「循環」を体験できるイベント「あつまれ！親子でまなぶ くらし循環フェス」を御影クラッセ1階広場にて開催いたします。









■新たな拠点「エコノバ 御影クラッセ」資源回収ステーションの開設

神戸市では、これまで何にリサイクルされるか不明瞭だったプラスチックのリサイクルを、品目ごとに目的を明確化した「まわり続けるリサイクル」へと転換しています。 その実践拠点としてオープンする「エコノバ」は、単なる資源回収の場に留まらず、日本初となる先進的なリサイクルへの挑戦や、地域コミュニティを活性化させる役割を担っています。





・オープン日： 2026年3月20日(金・祝)

・場所 ： 御影クラッセ 2階 西側エレベーターホール

・回収時間 ： 毎日 10：00～21：00

・回収対象品目と具体的な取り組み(4品目)

1. 豆腐容器：日本初となるプラスチックから自動車部品へのリサイクルに挑戦しています。

2. つめかえパック：使用済みのつめかえパックから新しい「つめかえパック」へのリサイクルに挑戦しています。

3. プチプチ(R)：回収したプチプチ(R)を原料として再び「プチプチ(R)」へ水平リサイクルを実践しています。

4. 乳酸菌飲料容器：回収した乳酸菌飲料容器から、新しい「乳酸菌飲料容器」へのリサイクルに挑戦しています。





また、エコノバは誰もが関わる「ごみ出し」をきっかけに、地域の方々とのおしゃべりや交流が生まれるコミュニティ拠点としての役割も期待されています。会場では、循環型社会を学ぶワークショップや来場者が交流できるイベントなど地域交流体験も実施予定です。

エコノバ 御影クラッセ 紹介サイト： https://mikage-classe.com/news/2026/02/econoba-2026.html









■3月20日開催：SDGsイベント「あつまれ！親子でまなぶ くらし循環フェス」

・実施日時： 3月20日(金・祝)10：00～16：00

・実施場所： 御影クラッセ1F広場

神戸市環境局をはじめ、企業・大学・地域団体が連携し、「循環」をテーマに開催する体験型SDGsイベントです。廃食用油やつめかえパックなどの資源回収、リサイクルやアップサイクルのワークショップ、修理体験、地域素材を活用したものづくりなどを通じて、資源が新たな価値へと生まれ変わる仕組みを楽しく学ぶことができ、子どもから大人まで、楽しみながら循環型社会への理解を深められるイベントです。









【神戸市環境局】

◯「GO GREEN KOBE」

神戸市は、環境保全と持続可能な都市づくりを目指しています。環境にやさしい神戸をつくる「GO GREEN KOBE」の活動について、パネルや動画等でご紹介します。また、エコグッズがあたる無料抽選会や、環境にやさしい行動をおすすめするオリジナルおみくじなども用意しています。

・実施時間： 10：00～16：00

・参加費 ： 無料

紹介サイト： https://gogreenkobe.jp/





◯神戸油回収チャレンジ

天ぷら油などの家庭から排出される使用済み植物性廃食用油を回収し、航空燃料やバイオディーゼルなどとして再利用する取り組みです。回収にご協力いただいた方にはノベルティを進呈します。

あわせて、回収された油がどのようにリサイクルされるのかを学べるVR体験も実施します。

※油の持ち込みは神戸市民限定。固形物を取り除き、ペットボトルに入れてお持ちください。





神戸油回収チャレンジロゴ





・実施時間： 10：00～16：00

・参加費 ： 無料

紹介サイト： https://www.city.kobe.lg.jp/a73498/energy/20240923.html









【つめかえパックリサイクルプロジェクト】

◯つめかえパックをリサイクルして未来の資源に！親子で参加できる体験ブース

生活の中であたりまえになった“つめかえパック”をこれからどのように資源として生かせるのか、一緒に学べるブースです。

資源を再び同じ製品に生まれ変わらせる「水平リサイクル」の取り組み紹介や回収体験を行っています。日用品の使用済みつめかえパックを持参いただいた方にはプレゼントをご用意しています。

※回収対象のつめかえパックは下記紹介サイトにてご確認ください。





つめかえパック





・実施時間： 10：00～16：00

・参加費 ： 無料

紹介サイト： https://kobeplasticnext.jp/next/tsumekaepackrecycle/









【川上産業株式会社】

◯気泡緩衝材「プチプチ(R)」でリサイクルを学ぼう！

専用機械でプチプチ(R)をつぶしてプチプチ(R)リサイクルBOXで回収する体験を実施します。

さらに、一万粒に一つしかない「ラッキープチ」探しや、アルミプチを使ったオリジナルペットボトルホルダー作りのワークショップを通じて、楽しみながら資源循環について学べます。





川上産業株式会社





・実施時間： 10：00～16：00

・参加費 ： 無料(ペットボトルホルダー作りは先着300名様)

公式サイト： https://www.putiputi.co.jp/









【神戸レザー協同組合】

◯神戸レザーワークショップ

神戸ビーフの皮革をアップサイクルした素材「神戸レザー」を使用したキーホルダーを制作して頂きます。

革を選んでいただき、革の裁断、金具（カシメ・リング）の取り付けを体験しながら、自分だけの組み合わせでオリジナルキーホルダーを制作いただき、地域資源の有効活用とアップサイクルの取り組みを身近に感じていただけます。





神戸レザー協同組合





・実施時間： 10：00～16：00

・対象者 ： どなたでも ※幼児は保護者同伴(当日受付)

・参加費 ： 100円(税込) ※先着100名様

公式サイト： https://kobeleather.or.jp/









【がらす庵】

◯酒瓶のかけらを磨こう

割れた白鶴酒瓶のかけらを磨き、ガラスの再活用を体験できるワークショップです。

リターナブル瓶文化や資源循環の大切さを学ぶとともに、長田のソウルドリンク「アップル」の販売も行います。

神戸・長田発のものつくり・食文化に触れられるブースです。





がらす庵





・実施時間： (1)13：00～13：30 (2)15：00～15：30(各回先着5名様)

アップルの販売／10：00～16：00

・対象者 ： どなたでも ※幼児は保護者同伴(当日受付)

・参加費 ： 500円(税込)

Instagram ： https://www.instagram.com/nobuyasuyoshida?igsh=cmhqZjJjYzI4dWpo&utm_source=qr









【リペアカフェ神戸】

◯リペアカフェ体験

リペアカフェとは、壊れたモノを持ち寄り、みんなで楽しみながら直すことを体験いただける場所です。

衣類やおもちゃ、小物などの修理を通じて、「直して長く使う」暮らしのヒントに触れていただけます。

ブースでは、身近な壊れたものを「これ直せるかな？」と考えるきっかけとして、これまでのリペアカフェでのお直し事例を紹介します。

また、穴のあいた靴下やズボンなどを楽しく直せる「ダーニング」体験も実施します。直してみたいものがあれば、ぜひお持ちください。





リペアカフェ神戸





・実施時間： 10：00～16：00

・対象者 ： どなたでも ※幼児は保護者同伴(当日受付)

・参加費 ： 無料（一部有料）

Instagram ： https://www.instagram.com/repaircafekobe/









【甲南大学「Bamboo に Thank you Project」】

◯ACT.166 御影クラッセ×甲南大学がコラボレート『竹ペレット商品の販売と竹ピンポン』

竹の可能性を楽しく体験できるブースです。竹ペレットを使ったコップ・箸・皿などの日用品を販売し、放置竹林問題への取り組みを紹介します。さらに、距離や穴の大きさが異なる竹にピンポン玉を入れる「竹ピンポン」で、子どもから大人まで楽しみながら、竹資源の有効活用について学べます。





甲南大学「Bamboo に Thank you Project」





・実施時間 ： 10：00～16：00

・対象者 ： どなたでも ※幼児は保護者同伴(当日受付)

・参加費 ： 無料

Instagram ： https://www.instagram.com/bamboo_thankyou/

甲南大学公式サイト： https://www.konan-u.ac.jp/









【神戸学院大学 経済学部 安達ゼミ】

◯「森と木のしくみを探究！木のスタンド＆フォトフレームを作ってみよう」

木の持つ強度や木目の違い、森がはぐくむ役割などをミニ講座で学び、自分だけの小物スタンド＆写真立てを制作。（材料はお選びいただけます）36種類の木材の香りや手触りの違いを体感しながら、ものづくりを通じて森と資源の大切さを学べる、参加型のプログラムです。





神戸学院大学 経済学部 安達ゼミ





・実施時間： (1)10：40～11：10 (2)11：30～12：00 (3)13：00～13：30

・対象者 ： どなたでも※幼児は保護者同伴(当日受付)

・定員 ： 各回6～7組(事前申込制) ※一部当日受付枠あり

申込用URL ： https://forms.office.com/r/2w5kMx8yd0

申込多数の場合は抽選となります。

当落結果については3月10日より順次、フォームに入力いただいたメールアドレスに通知します。

・参加費 ： 無料





神戸学院大学公式サイト： https://www.kobegakuin.ac.jp/





※イベント内容は現在一部調整中のため、変更する可能性がございます

※イベントの詳しい情報は下記URLからご覧ください





＜3月20日開催：SDGsイベント「あつまれ！親子でまなぶ くらし循環フェス」＞

紹介サイト： https://mikage-classe.com/news/2026/02/sdgs-junkanfes.html









■甲南大学との連携

2010年（平成22年）5月1日より御影クラッセと甲南大学は、地域活性化を目的に「地域連携の協力に関する協定」を締結。そのAction（活動）として、御影クラッセに来られるお客様、スタッフ、協賛企業、甲南大学の学生・教職員がコラボレーションし、東灘区から新しい「産・学・地域連携」の各種セミナーやイベントなどを発信しています。

その活動をACT(アクト)と名称し、今までに約160の活動を実施しています。





ACT(アクト)： Active＆Academic Community Team

紹介サイト ： https://mikage-classe.com/act/





ACTロゴ





■参考資料

【施設概要】

専門店(60店)と「阪神・御影」、「阪急オアシス」の複合ショッピングセンター。

・施設名称 ： 御影クラッセ

・所在地 ： 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1

・営業開始日 ： 2008年(平成20年)3月20日

・営業時間 ： 午前10：00～午後9：00

(飲食店)午前11：00～午後10：00※一部店舗除く

・駐車場台数 ： 約500台

・アクセス ： 阪神電鉄「御影駅」下車すぐ

・公式HP ： http://mikage-classe.com/





御影クラッセ外観写真





■「御影クラッセ」施設名称の由来

「クラッセ」とは、イタリア語で「高級・優秀」という意味があり、この商業施設を通じて、この街を中心として阪神間に暮らす人々に「上質な日常」を実現していただきたいという思いをこめております。

また、CLA(クラ)という言葉は［暮らし(くらし)］と日本有数の酒どころ「灘五郷」のひとつ「御影郷」の［酒蔵(くら)］をかけて、地域に密着した商業施設であり続けたい思いもこめております。





☆サンケイリビング(2011年2月26日号)「わが街いい店大賞」受賞！

☆日本ショッピングセンター協会(2013年5月16日表彰)「地域貢献賞」受賞！





【御影クラッセSDGs活動の紹介】

御影クラッセは2028年に開業20周年を迎えます。

これまで地域の皆さまと共に歩み、暮らしに寄り添う施設として成長してきました。





御影クラッセSDGsページ





5CTION





そして、これからの未来に向けて、私たちはSDGsに関する活動を行い、地域団体・企業など地域社会のパートナーとの共創を通じ、地域課題解決に取り組んでまいります。





SDGs活動紹介サイト： https://mikage-classe.com/act/









■住商アーバン開発のサステナビリティについて

・サステナビリティ スローガン

「この街と、未来につなぐ取組みを。」

住商アーバン開発は「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、地域との連携を基軸とした商業施設運営を行っています。

「この街を」また来たくなる空間にするために、「この街と」取組んでいく。街全体のサステナブルな発展を目指して、社会課題・地域課題に向き合う。

私たちの手がける商業施設が地域コミュニケーションの拠点として、この街の『未来につなぐ』取組みを行ってまいります。





・サステナビリティ コンセプト

「地域と紡ぐ5つの共創アクション」

住商アーバン開発は、以下の5つの重要なパートナーとの共創を通じて、地域の持つ力を最大限に活用し、地域社会の未来を支える取り組みを推進しています。





その他の具体的な活動事例については下記ウェブサイトをご確認くださいませ。

https://sumisho-ud.com/sustainability/