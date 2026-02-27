阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）は、「日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎」（以下、「SGLスタジアム」）において、平田ファーム監督の故郷・長崎のご当地ソースを使用した「平田勝男の必勝！串勝（カツ）5番勝負」や、球場の開業から大いに人気を博した「虎風荘カレー」をお子さまから大人まで楽しめる味わいに仕上げた「虎風荘カレー（甘口）」を2026シーズンから販売します！





阪神タイガースファーム本拠地でしか味わえない限定グルメのほか、野球観戦に欠かせない定番商品まで、幅広いラインナップをご用意していますので、ご来場の際は是非ご利用ください。

詳細は、次のとおりです。





【「日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎」 グルメ情報】





1 販売メニュー

（1）平田ファーム監督コラボグルメ





※「平田勝男（鰹）の尼崎あんかけチャンポン×ハンバーグ弁当」は3月7日（土）対ソフトバンク戦から、「平田勝男の必勝！串勝（カツ）5番勝負」は2月28日（土）ファーム練習スタンド開放から発売します。





＜平田ファーム監督コラボ弁当購入者特典＞

「平田勝男（鰹）の尼崎あんかけチャンポン×ハンバーグ弁当」1個ご購入ごとにオリジナルカード（全3種）を1つプレゼントします。オリジナルカードをランダムでプレゼントしますので、種類は選べません。





※SGLスタジアムで販売する「平田勝男（鰹）の尼崎あんかけチャンポン×ハンバーグ弁当」以外の「監督・選手コラボ弁当」は、オリジナルカードのプレゼント対象外となります。予めご了承ください。





（2）虎風荘カレー





※「虎風荘カレー」は2月28日（土）ファーム練習スタンド開放から、「虎風荘カレー（甘口）」は3月7日（土）対ソフトバンク戦から発売します。





〇平田ファーム監督の虎風荘カレー（甘口）試食コメント





深みのあるスパイシーな味わいの虎風荘カレーですが、新発売の甘口はとても食べやすく、かつ特徴であるスパイスもしっかりと効いていて、お子さまから大人の方まで幅広く楽しんでいただけること間違いなしです！

SGLスタジアムにご来場の際は、是非「虎風荘カレー（甘口）」を食べてみてください！





（3）観戦のお供にぴったり！スタジアムグルメ！

