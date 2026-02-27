木曽町教育委員会、校務・学習系ネットワークを完全統合し「次世代型校務 DX」へ ～Google Workspace(TM)とChromebook(TM)を活用した、自治体DXの先進事例として本格展開へ～
株式会社電算システムホールディングス(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長：小林 領司 以下「電算システム HD」)のグループ会社である株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、 代表取締役社長執行役員：高橋 譲太 以下「電算システム」)は長野県木曽町教育委員会(所在地：長野県木曽郡木曽町福島 2326-6 教育長：越孝弘)の文部科学省が提唱する「次世代型校務 DX」を実現するための ICT 基盤導入および運用支援を実施し、このたび半年間の安定稼働を経て、業務効率化等の成果が確認されましたので、自治体 DX の先進事例としてお知らせいたします。
文部科学省ホームページより「次世代校務DX環境の整備」について： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1397369_00002.htm
1、木曽町教育委員会への運用支援について
■ 導入の背景：使い慣れた環境からの脱却と挑戦
木曽町教育委員会は、文部科学省の指針(2023年・2025年)にいち早く呼応し、Googleプロダクトによる本格的なDXを決定しました。しかし、長年使い慣れた環境からの移行や、セキュリティ(ゼロトラスト)への転換には、現場からの運用懸念も少なくありませんでした。電算システムは、単なるシステムの納入にとどまらず、外部コンサルタントと連携した「伴走型サポート」を提供することで、これらの課題を解決へと導きました。
■ 運用の特徴：現場の「DX人材」が作るルール
本プロジェクト最大の特徴は、運用ルールの決定プロセスにあります。教育委員会が一方的にルールを決めるのではなく、教職員の中から選出された「DX人材メンバー」が中心となり、Googleドライブの活用方法や情報管理ルールを策定しています。これにより、「やらされるDX」ではなく、現場が主体的に業務効率改善に取り組む体制を構築しました。
■ 実現した技術環境
デバイス ：校務(教職員端末)のChromebookの採用
プラットフォーム：Google Workspace for Education Plus
ネットワーク ：校務系・学習系の回線分離を廃止し、Google認証基盤による論理的制御(ゼロトラストモデルへの移行)へ一本化
現在は、校務ゼロトラストの完成形を目指し、継続的なルールのブラッシュアップを行っています。
構成
木曽町教育委員会リリース
https://www.town-kiso.com/kodomo/shouchu/100416/102354/
2、 今後の展望
木曽町教育委員会は、2026年夏に向けて本システムの活用を深化させるフェーズに入り、さらなる活用と最適化を進めていく予定です。電算システムは今後も、校務支援システムとの連携も含めた自治体における「真のゼロトラスト」の実現を目指し、木曽町教育委員会の先進的な取り組みを技術面から強力にサポートしてまいります。
今後も電算システムは本事例で得た知見を活かし、全国の自治体および教育機関向けに「次世代型校務DXソリューション」の横展開を加速させ、公共セクターにおける収益基盤の強化を図ります。
※ Google Workspace および Chromebook は Google LLC の商標です。
