株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」で、2026年2月15日より、ひなまつりシーズン限定タルトを販売中です。女の子の健やかな成長を願う日本の伝統行事「ひなまつり」。春の訪れを感じる華やかなタルトで、お祝いの席を彩ります。

ひなまつりにおすすめの春色いちごタルト

『紅ほっぺとクレープのマスカルポーネクリームタルト』1whole＜14cm＞\4,480(税込)販売期間：2026年2月15日（日）～3月3日（火）販売店舗：ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー全店商品詳細：カスタードタルトにいちごジュレをしのばせ、なめらかなマスカルポーネクリームを重ねました。クレープとディプロマットクリームを重ね、甘酸っぱい紅ほっぺをかざった春のお祝いにぴったりのタルトです。

お求めやすいカットケーキも

https://yoyaku.la-maison.jp/

『伊豆HOLLY’S紅ほっぺのミルクレープタルト』1piece \1,240(税込) / 1whole＜21cm＞\12,400(税込)販売期間：2026年2月15日（日）～3月3日（火）販売店舗： ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー全店商品詳細：やさしい甘さのクリームチーズタルトにいちごとディプロマットクリームをサンドし、クレープを重ねました。いちごの果肉感とクリームチーズの酸味をお楽しみいただけます。

ブランド紹介

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー

■ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリーとはラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトや焼き菓子など、手土産やお祝いにぴったりなギフトを取り揃えております。今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお届けします。公式ホームページはこちらhttps://la-maison.jp/オンラインショップはこちらhttps://www.la-maison-online.jp/