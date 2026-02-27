ミニストップ株式会社（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長：堀田昌嗣、以下 ミニストップ）は、東日本大震災の被災地支援として「東北応援 ソフトクリームで子どもたちを元気に！」キャンペーンを、２０２６年３月９日（月）～３月１１日（水）の３日間、東北３県（岩手県・宮城県・福島県）のミニストップ店舗（２０２６年１月末現在：１７１店）にて実施します。 ミニストップは、東日本大震災の被災地支援として、イオンの他のグループ会社とともに被災地域の復旧・復興 に向けたさまざまな取り組みを行っております。本年もミニストップの看板商品「ソフトクリーム」の売上の１％を、 岩手県、宮城県、福島県の子どもたちの生活・就学支援のための基金に寄付する取り組みを実施します。 ミニストップはこれからも東北の創生に向けて、お客さまとともに歩んでまいります。

【キャンペーン概要】

■実施期間２０２６年３月９日（月）～３月１１日（水）の３日間■実施内容東北３県（岩手県・宮城県・福島県）のミニストップでご購入いただいたソフトクリームの売上のうち１％を、以下の寄付予定先に、東北応援「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」を通じて寄付いたします。■寄付予定先岩手県「いわての学び希望基金」宮城県「東日本大震災みやぎこども育英募金」福島県「東日本大震災ふくしまこども寄付金」