近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）経営学科准教授 田口由美子ゼミは、家電商品の卸販売等を行うパナソニック マーケティング ジャパン株式会社（大阪府大阪市）と連携し、パナソニック社製の美容家電、髭剃り「ラムダッシュ パームイン LITE」と光エステ「スムースエピ」の魅力を、若年層に訴求する方法について研究しています。令和8年（2026年）3月7日（土）・8日（日）にビックカメラ アリオ八尾店（大阪府八尾市）、3月14日（土）・15日（日）にビックカメラ あべのキューズモール店（大阪府大阪市）で、クイズなどを通して商品の魅力を楽しく伝えるプロモーションイベントを開催します。【本件のポイント】●経営学部生がパナソニック マーケティング ジャパン株式会社との産学連携で美容家電の体験イベントを開催●学生のアイデアを生かし、お客様が参加しやすいようなクイズやゲーム形式で商品の特徴を伝える●学生が最新美容家電のプロモーションや商品マーケティング戦略を実学的に学ぶ【本件の内容】近畿大学経営学部の田口ゼミでは、社会人と同じ目線で課題に向き合い、コミュニケーション力やプレゼンテーション力を高める機会として、企業とのコラボレーションを推進しています。今回は、パナソニック マーケティング ジャパン株式会社との産学連携で、家電量販店での美容家電の拡販に向けた体験イベントを開催します。田口ゼミでは、近年、スキンケアをはじめとする日常的なセルフケアが就職活動においても注目されていることに着目し、令和7年（2025年）11月に、東大阪キャンパス内で美容家電のマーケティング活動として、製品使用体験イベントを実施しました。そこで行ったアンケート調査では、製品使用体験が購買意欲やブランド認知にどのような影響を与えるかについて分析を行いました。また、ゼミ生が店頭でお客様に販売するために、実際にパナソニック社製の美容家電を使用する商品体験期間を設けたうえで、チームごとに体験イベントの企画検討を重ねてきました。本イベントでは、肌に優しい髭剃り「ラムダッシュ パームイン LITE」の携帯性や使いやすさを体感できるクイズや、ムダ毛ケアと同時に美肌効果が期待できる光エステ「スムースエピ」で最大出力レベル5の冷却機能を体験し、痛みが少ないことを実感する「ノーリアクション照射チャレンジ」など、楽しみながら製品の特徴を理解できるエンターテインメント性を高めた体験コンテンツを提供することで、家電量販店を訪れたお客様が参加しやすいよう工夫しています。当日は学生が直接店頭に立ち、同世代からファミリー層まで幅広いお客様に向けて商品の魅力を発信して、美容家電のプロモーションや商品のマーケティング戦略を実学的に学びます。【開催概要】〈第1回〉日時 ：令和8年（2026年）3月7日（土）・8日（日）11：00～18：00場所 ：ビックカメラ アリオ八尾店（大阪府八尾市光町2-3 アリオ八尾 2F、 近鉄大阪線「近鉄八尾駅」から徒歩約10分）対象商品：髭剃り「ラムダッシュ パームイン LITE」、光エステ「スムースエピ」〈第2回〉日時 ：令和8年（2026年）3月14日（土）・15日（日）11：00～18：00場所 ：ビックカメラ あべのキューズモール店（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール 3F、JR各線「天王寺駅」から徒歩約10分）対象商品：髭剃り「ラムダッシュ パームイン LITE」※全日程参加無料、事前申込不要【会社概要】社名 ：パナソニック マーケティング ジャパン株式会社所在地 ：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 JYOタワー代表者 ：代表取締役 社長執行役員 堤篤樹設立 ：平成18年（2006年）4月1日事業内容 ：パナソニックブランド家電商品の卸販売、および修理・サービス業務、 太陽光・リフォーム・システムに関するエンジニアリング事業 等従業員数 ：5,781名 ※令和7年（2025年）3月現在資本金 ：1億円ホームページ：https://www.panasonic.com/jp/company/pmj.html【関連リンク】経営学部 経営学科 准教授 田口由美子（タグチユミコ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/2319-taguchi-yumiko.html経営学部https://www.kindai.ac.jp/business/