ハセガワモビリティ株式会社(本社：大阪市西区、代表取締役社長：長谷川 泰正)は、錆びや汚れに強く注油の手間がいらないメンテナンスフリーなドライブベルトを採用したスポーツタイプの電動アシスト『CS600』297,000円(税込)を2026年3月1日(日)より公式オンラインショップにて事前予約を開始いたします。

詳細はこちらから： https://yadea.jp/lineup/3708/









また電動アシスト自転車CS600の発売を記念し2026年6月末日までにご購入いただいた方には、3つの特典がございます。

(1)ロードサービス1年間無料サービス

万が一の事故やパンク、電源トラブルなど自走不要な自転車を指定場所まで搬送します

(2)ブレードロックプレゼント

コンパクトかつ折り畳み式の頑丈なロックで盗難防止にご利用

(3)ご購入製品の送料無料サービス

送料の負担がなく、よりご購入しやすいサービス





近年、電動アシスト自転車は、膝や腰への負担が少なく、体脂肪燃焼・心肺機能向上・下半身の筋力アップ(特に太もも・お尻)に非常に効果的な有酸素運動として注目を集めています。通勤や買い物などの日常利用でも約20分以上続けると効果的で、生活習慣病の予防やダイエット、ストレス解消につながり、健康意識の高い方にも大変人気を集めています。





詳細はHPに随時ご案内してまいります： https://yadea.jp/





CS600





◆CS600の主な特長

・メンテナンスフリーな「ベルトドライブ」：錆びや汚れに強く、注油の手間が不要。雨天時でも耐久性が高く、静かで滑らかな走行を実現します。

・スマートな走行を支える「自動2段変速」 ：走行状況に合わせて自動で変速が行われるため、操作の手間なく常に最適なギアで走行可能です。

驚異の航続距離100km：36V10Ahのリチウムイオン電池を搭載し、一度の充電で最大100km(TOURモード)の長距離走行が可能です。

安全・快適な装備 ：前後油圧ブレーキを採用し、安全性と制動性能の面で非常に優れています。





ドライブチェーン

ドラムブレーキ





◆CS600 カラーバリエーション グレー／ブルー／グリーン





CS600グレー

CS600ブルー





CS600グリーン





YADEAは、電動モビリティ業界では世界最大級の香港上場企業(01585)。電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。2001年の創業以来、世界100ヶ国以上に電動モビリティを販売し、常に「億万人に美しい旅行を楽しんでもらう」という企業使命と「全世界のユーザーにサービスを提供し世界クラスの企業になる」という企業ミッションのもと、世界をリードする電動二輪モビリティブランドです。

2025年は年間販売台数1,700万台を超え9年連続(2017年～2025年)販売台数が世界一と電動モビリティ業界をリードしています。累計販売台数は、1億台を突破。(2024年時点)









◆CS600製品仕様

区分：軽車両

バッテリー ：36V10Ah

定格出力 ：250W

充電時間 ：4時間

変則 ：自動2段変速

アシストモード：5段階(OFF/ECO/TOUR/SPORT/SPORT+/BOOST)

最高速度 ：24km/hまでアシスト可

ブレーキ ：前後油圧ブレーキ

サスペンション：なし

タイヤ ：27.5／1.95

最大航続距離 ：100km(TOURモード)

防水等級 ：IPX6

重量 ：21kg

最大荷重 ：110kg

フレーム素材 ：アルミ合金

本体サイズ ：1,860×655×910(最小)・1,065(最高)(mm)

梱包サイズ ：1,475×295×775(mm)

色 ：グレー、ブルー、グリーン

認証 ：PSE