蒸籠蒸し×美酒のモダン割烹　新業態・全室個室「蒸しと酒 みちる」品川駅前店を3月6日にオープン

株式会社第一興商（以下、当社）は、伝統の技・蒸籠（せいろ）蒸しを現代風にアレンジし、和と洋の味わいを融合させたモダン割烹ダイニング「蒸しと酒 みちる」品川駅前店を2026年3月6日にオープンします。

























店名「みちる」は、“満ちる”という言葉に由来しています。旬の食材を生かしつつ和と洋の調理法を巧みに掛け合わせた創作料理と洗練されたおしゃれな個室空間で、心が満ちる特別なひとときをお届けしたい、そんな想いを込めて名付けました。こだわりの蒸し料理、⿊⽑和⽜をはじめとする焼き物、趣向を凝らした甘味、そして温かみのあるおもてなし、そのすべてで “みちる”を演出します。









