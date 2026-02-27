福岡県博多エリアにサブウェイが出店 『地下鉄博多駅店』 3月6日（金）10時オープン！

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『地下鉄博多駅店』を2026年3月6日（金）にオープンいたします。

当店は、福岡市地下鉄空港線「博多」駅筑紫改札口を出てすぐの場所への出店になります。

博多駅は、平日・休日を問わず多くの人が行き交う、福岡市を代表するターミナルエリアです。通勤・通学で駅をご利用の方をはじめ、近隣オフィスワーカーや学生の方々、さらに国内外からの観光客やご年配のお客様まで、幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年2月現在、既存店の売り上げが64カ月連続で増加を続けており、3月6日の当店のオープンにより、全国の出店数は224店舗となる予定です（2026年2月27日現在）。

【地下鉄博多駅店 店舗概要】

■オープン ： 2026年3月6日（金）

■住 所 ： 〒812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街（地下鉄博多駅筑紫口改札）

■営業時間 ： 7:00～21:00

※オープン日のみ 10:00～21:00

■面 積 ： 104.13㎡（31.5坪）

■客 席 数 ： 35席

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

＜期間限定商品情報＞

■濃厚チーズがとろける2種のサンド

『カリとろチーズバジルチキン』『カリとろチーズガリトマチキン』

期間限定で好評販売中！

カリとろチーズバジルチキン

販売価格：630円（税込）

カロリー：337kcal、糖質：35.3g

口の中に広がる爽快な香りが特徴のバジルチキンに濃厚なチーズソースが絡み合うあたたかなサンドイッチ。

カリとろチーズガリトマチキン

販売価格：630円（税込）

カロリー：329kcal、糖質：38.5g

濃厚なチーズソースとすりおろし野菜のような仕立ての「トマトガーリックソース」がチキンと相性抜群に絡み合うあたたかな逸品。

【販売期間】 2026年1月7日（水）～ ※なくなり次第終了

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。