四眼式暗視ゴーグルの世界市場2026年、グローバル市場規模（視野角100度以上、視野角100度以下）・分析レポートを発表
2026年2月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「四眼式暗視ゴーグルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、四眼式暗視ゴーグルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の四眼式暗視ゴーグル市場規模は2024年に396百万米ドルと評価されています。市場は大幅な拡大が見込まれ、2031年には1144百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は16.5%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。通商環境や調達方針の変化は、部材確保、価格形成、納期、地域別の供給能力に影響し、市場の成長速度や参入戦略にも波及します。
________________________________________
製品概要と用途特性
四眼式暗視ゴーグルは、従来型暗視装置よりも広い視野角を提供する設計が特徴です。一般的な暗視システムの視野角が40度程度であるのに対し、本製品は97度程度の広い視野角を狙い、低照度または無照度環境での状況把握と奥行き感の向上を支援します。構造としては4本の増倍管をパノラマ配置し、視界の広さと連続性を高める考え方が採用されています。
主な利用分野は軍事用途、法執行機関、特殊部隊などであり、移動、監視、戦闘関連の場面で優位性があるとされています。市場面では、高性能化への需要が強い一方で、精密部材や高度な組立品質が求められるため、供給能力と品質保証体制が競争力に直結します。
________________________________________
市場構造と競争環境
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模を、消費額、販売数量、平均販売価格の観点から分析しています。メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に定量および定性の両面から整理し、需給動向、競争状況、需要変化の要因を明らかにしています。
主要企業として、EOTECH (L3Harris)、Tonbo Imaging、Photonis Defense、Newcon Optik、Xi 'an Brilliance Optoelectronic Co., Ltd、Nanyang Lindu Optics Tech Co., Ltd、Xi'an Gkzt Electronic Technology Co., Ltd.、Shenzhen Detyl Optoelectronics Co., Ltd.、VISIONKING TECHNOLOGY CO.,LTP、Beijing Heweiyongtai SCI & Tech Co., Ltd.などが挙げられています。
各社について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理され、2025年時点の一部企業の市場占有率推計も提示されています。技術面では視野角設計、耐久性、光学性能、量産品質が差別化要因となり、供給面では部材調達と製造歩留まりが事業採算性を左右します。
________________________________________
市場区分と地域分析
タイプ別では、視野角が100度以上の製品群と、100度以下の製品群に分類されています。広視野角製品は状況把握の優位性が訴求点となる一方で、設計と製造の難易度が上がりやすく、価格や供給制約にも影響し得ます。
用途別では、軍事用途と民生用途に区分されています。軍事用途は調達規模が大きくなり得る一方で、認定、規格、供給要件が厳格になりやすい領域です。民生用途は需要の立ち上がり方が用途拡大に左右されやすく、製品仕様と価格帯の最適化が重要になります。
