Windows Server 2025／Java 25対応帳票ツールリリース
帳票開発ツール「シーオーリポーツ」の開発・販売を行っている、株式会社エイチ・オー・エス(名古屋市、代表取締役 浅野博司、以下、エイチ・オー・エス)は、Windows Server 2025／Java 25に対応した帳票ツール「シーオーリポーツ for Java Ver.4」とWindows Server 2025に対応した帳票ツール「シーオーリポーツ Ver.12」を2月27日にリリースいたしました。
「シーオーリポーツ」は、帳票レイアウトの作成から帳票の生成、印刷、プレビューを行うことのできる帳票開発ツールです。帳票レイアウトを作成するための「フォームエディタ」、各種プログラム言語から利用するための「描画モジュール」、シーオーリポーツドキュメントをプレビュー・印刷するための「ビュアー」及び「ビューコントロール」を提供しています。
今回、「シーオーリポーツ for Java Ver.4」において、Windows Server 2025と Java 25に対応しました。また、「シーオーリポーツ Ver.12」において、Windows Server 2025に対応しました。最新のOSおよびフレームワークにおいて安心してご利用いただけるようになりました。
■ Windows Server 2025に対応
・最新のWindows Server OSであるWindows Server 2025に対応
■ Java 25に対応（シーオーリポーツ for Java Ver.4のみ）
・最新のJava環境であるJava 25に対応
＜製品詳細情報＞
シーオーリポーツ for Java Ver.4 ： https://www.hos.co.jp/package/cr/java4/
シーオーリポーツ Ver.12 ： https://www.hos.co.jp/package/cr/ver12/
シーオーリポーツ for Java Ver.4、シーオーリポーツ Ver.12の体験版は、当社サイトにて公開中です。
なお、シーオーリポーツ for Java Ver.4、シーオーリポーツ Ver.12は、いずれもオンライン納品形態の製品となります。このため、最短でご発注いただいた当日から「シーオーリポーツ」製品をご利用いただくことが可能です。
＜ エイチ・オー・エスURL ＞
https://www.hos.co.jp/
エイチ・オー・エスについて
1988年12月設立。1995年3月Windows用帳票開発ツール「シーオーリポーツ」を発表。その後、31年間に渡り、国産帳票ツール「シーオーリポーツ」ブランドを開発、販売している。
「シーオーリポーツ」ブランドは、帳票機能を実現するミドルウェア。ランタイムを除く出荷ライセンスは、累計30,000本超の販売実績があり、品質と機能に厳しい金融、生損保、医療、自治体、官公庁などのお客様に長年に渡り利用されている。また、医療、会計、BI、EDI等の分野の著名パッケージ製品の帳票機能としても「シーオーリポーツ」ブランドが採用されている。
配信元企業：株式会社エイチ・オー・エス
