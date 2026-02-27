『ドラゴンポーカー』で「ひな祭りログインキャンペーン」を3月1日(日)より開催！毎日ログインでアイテムゲット！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年3月1日(日)より「ひな祭りログインキャンペーン」を開催することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342836/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
期間中、25日間ログインすると竜石が最大40個もらえる「ひな祭りログインキャンペーン」を開催いたします。5日目にはSSレアガチャチケットがプレゼントされますので、毎日ログインして豪華報酬を受け取りましょう！また、2月27日(金)より、チャレンジダンジョン「覚醒ドラゴンバースト」を開催いたします。本ダンジョンでは「鋼炎竜アタクシア」「氷碧竜フィンブル」「虹翼竜ラドゥーガ」がボスモンスターとして登場し、プレイヤーの前に立ちはだかります。フレンドと協力して強力なボスを倒し、レアアイテムを手に入れましょう！
「ひな祭りログインキャンペーン」開催！
■開催期間
2026年3月1日(日)5:00 ～ 3月31日(火)23:59まで
期間中に25日ログインで、「竜石」最大40個GET！
【累計獲得報酬】
竜石 40個、SSレアガチャチケット 2枚、Sレア進化指輪 各属性5枚、レア進化指輪 各属性10枚
1日目～4日目 竜石 1個
5日目 竜石 1個、SSレアガチャチケット 2枚
6日目～9日目 竜石 1個
10日目 竜石 6個
11日目～14日目 竜石 1個
15日目 竜石 1個、レア進化指輪 各属性10枚
16日目～19日目 竜石 1個
20日目 竜石 1個、Sレア進化指輪 各属性5枚
21日目～24日目 竜石 1個
25日目 竜石 11個
※全てのプレゼントを手に入れるには、期間中に25日間のログインを完了させる必要があります
チャレンジダンジョン「覚醒ドラゴンバースト」開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342836/images/bodyimage2】
ダンジョンでは、覚醒進化を遂げた「鋼炎竜アタクシア」「氷碧竜フィンブル」「虹翼竜ラドゥーガ」が日替わりで登場します。フレンドと協力して強力なボスを倒し、レアアイテムを手に入れましょう！
■開催期間
2026年2月27日(金)メンテナンス後 ～ 3月13日(金)11:59まで
■チャレンジダンジョン概要
・ボスバトル1戦のみ(登場するボスは日替わりで変化します)
・バトル中の乱入不可
・4人目以降はフレンドでなくても参加可能(マッチング時)
・ダンジョンに挑戦する際、最大スタミナの6分の1を消費
・SPブースト使用不可
・ボスを倒すとランダムで、覚醒進化用の素材や限定オーブなどレアアイテムが手に入る
※本チャレンジダンジョンで手に入る覚醒進化素材は「竜神の宝玉」となります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342836/images/bodyimage3】
「アンダーグラウンド」テスト開催中！
◆アンダーグラウンドとは
アンダーグラウンドとは、フレンドからの乱入やグループチャットからは参戦できない、個人参加型のコロシアムです。基本的なルールはコロシアムと同じですが、「名声」ではなく「勝星」を集め、開催回ごとにランキングを競い合います。
※テスト開催のため、開催期間中でもランキングをリセットする場合がございます
※本開催では100人ずつのグループに分かれてランキングを競いますが、テスト開催では全ユーザーでランキングを競います
