積水ハウス、生態系に配慮した造園緑化事業「５本の樹」計画25周年

積水ハウス株式会社（以下、当社）は、2001年から生物多様性に配慮した庭づくり・まちづくりの提案「５本の樹」計画を推進し、2026年3月1日に取り組み開始から25周年を迎えます。これまでに全国のお客様のご賛同をいただき、累積植栽本数は2,143万本*1に達しました。25周年の節目に、これまでの歩みへの感謝を胸に、2030年に向けたネイチャー・ポジティブの実現へ取り組みをさらに加速してまいります。





「５本の樹」計画は、 “3本は鳥のために、2本は蝶のために、地域の在来樹種を”という思いを込め、その地域の気候風土・鳥や蝶などと相性の良い在来樹種を中心とした植栽にこだわった庭づくり・まちづくりの提案です。小さな「点」である庭が街の中で連続して「線」となり、さらに里山など地域の自然とつながることで都市部の「生態系ネットワーク」を形成し、生態系保全に貢献しています。また、生物多様性豊かな庭における身近な自然とのふれあいが、居住者のウェルビーイング向上*2に寄与しています。「５本の樹」計画25周年を機に、この価値をより広く社会へ発信するため、このたび記念ロゴを策定いたしました。

当社は“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンのもと、今後もお客様とともに「５本の樹」計画に取り組み、都市部の生物多様性保全の推進と2030年のネイチャー・ポジティブの実現へ貢献してまいります。

■「５本の樹」計画（公式サイト：https://www.sekisuihouse.co.jp/gohon_sp/）

当社は、住宅を通じた自然環境の保全に向け、日本古来の里山を手本に2001年から生物多様性に配慮した造園緑化事業「５本の樹」計画を推進しています。小さな「点」である庭が街の中で連続して「線」となり、さらに里山など地域の自然とつながることで都市部の生態系ネットワークを形成し、生物多様性保全に貢献しています。戸建住宅から始めた「5本の樹」計画は年々活動範囲を広げ、今では賃貸住宅や分譲マンション、オフィスなどの非住宅においても展開しており、今後も海外を含め、積極的に事業拡大していく考えです。

■「５本の樹」計画 25周年記念ロゴについて

“「わが家」を世界一幸せな場所にする”

私たちはこのグローバルビジョンを実現していく象徴として、新たに「5本の樹」計画のロゴを制作しました。このロゴには、木を植えるという行為が本来もつ“幸せを広げる力”を表現しています。木を植えることは、鳥や昆虫などの生きものにとって幸せな行為であり、地域社会にとっても、国にとっても、そして地球全体にとっても幸せをもたらします。その積み重ねは、やがてそこで暮らす人々の幸せへと巡り返っていきます。

人、自然、地域がともに幸せになる未来へ。このロゴは、そんな願いと決意を込めた私たちのメッセージです。

■生物多様性の定量評価

積水ハウスは、2019年から琉球大学理学部久保田研究室・株式会社シンク・ネイチャーとの共同検証によって、このネットワーク型の緑化が、都市の生物多様性にどの程度貢献できているかの定量評価を進めてきました。

久保田教授が立ち上げた株式会社シンク・ネイチャーが管理運営する「日本の生物多様性地図化プロジェクト：J-BMP*3」を基に、積水ハウス「5本の樹」計画の20年間で植栽した樹木本数・樹種・位置情報の蓄積データを分析し、生物多様性保全や再生に関する定量的な実効性評価を実現しました。

▼詳細についてはこちら：

https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_2021/20211126/

*1 2026年1月31日時点

*2 「５本の樹」計画によるウェルビーイング向上：

https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_2024/20240709/

*3 「日本の生物多様性地図化プロジェクト（J-BMP）」：

https://biodiversity-map.thinknature-japan.com