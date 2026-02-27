

202602コンビニ



フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「コンビニ」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

コンビニをどれくらいの頻度で利用しますか？

毎月コンビニでいくら使いますか？

47都道府県のコンビニでつかう平均金額ランキング

第1位 東京都 24,425円

第2位 奈良県 14,000円

第3位 静岡県 13,971円

第4位 大阪府 12,865円

第5位 兵庫県 12,667円

第6位 埼玉県 12,444円

第7位 北海道 11,034円

第8位 福岡県 11,033円

第9位 神奈川県 10,978円

第10位 千葉県 10,948円

第11位 茨城県 10,833円

第12位 愛知県 10,702円

第13位 徳島県 10,568円

第14位 京都府 10,541円

第15位 岡山県 10,353円

第16位 鹿児島県 9,828円

第17位 熊本県 9,680円

第18位 山梨県 9,615円

第19位 愛媛県 9,309円

第20位 福島県 9,158円

第21位 広島県 9,121円

第22位 沖縄県 9,101円

第23位 秋田県 9,070円

第24位 滋賀県 9,066円

第25位 香川県 9,043円

第26位 青森県 8,828円

第27位 新潟県 8,777円

第28位 島根県 8,763円

第29位 栃木県 8,626円

第30位 石川県 8,587円

第31位 山口県 8,516円

第32位 佐賀県 8,478円

第33位 群馬県 8,414円

第34位 宮城県 8,218円

第35位 三重県 8,159円

第36位 岐阜県 8,153円

第37位 山形県 8,125円

第38位 長崎県 8,006円

第39位 宮崎県 7,957円

第40位 高知県 7,887円

第41位 鳥取県 7,853円

第42位 岩手県 7,658円

第43位 長野県 7,633円

第44位 福井県 7,500円

第45位 和歌山県 7,470円

第46位 大分県 7,385円

第47位 富山県 6,889円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、東京都が第１位となりました。

全国平均は9,750円で、第16位・鹿児島県と第17位・熊本県との間の数値です。

また、5,000円未満と回答した人が一番多く、1位・東京都の結果が大きく平均を引き上げている結果となりました。

コンビニでつかう平均金額回答一覧は以下のとおりです。

【47都道府県 コンビニでつかう平均金額回答一覧】

5,000円未満：64％

5,000円以上10,000円未満：16％

10,000円以上30,000円未満：12％

30,000円以上50,000円未満：3％

50,000円以上100,000円未満：1％

100,000円以上：0％

わからない/答えたくない：4％

また、47都道府県で回答数（複数回答可）の多かった、 コンビニの利用頻度は以下となりました。

【47都道府県 コンビニの利用頻度回答一覧】

ほぼ毎日利用する：10％

週に2～3回利用する：26％

週に1回以下利用する：50％

コンビニは利用しない：10％

わからない/答えたくない：4％

利用頻度としては、「週に1回以下利用する」という方が半数を占めました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12173/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。