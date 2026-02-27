202602コンビニ

写真拡大 (全2枚)

 


202602コンビニ

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「コンビニ」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

 

アンケート内容

コンビニをどれくらいの頻度で利用しますか？

毎月コンビニでいくら使いますか？

 

47都道府県のコンビニでつかう平均金額ランキング

 

1位　東京都　24,425

2位　奈良県　14,000

3位　静岡県　13,971

4位　大阪府　12,865

5位　兵庫県　12,667

第6位　埼玉県　12,444円

第7位　北海道　11,034円

第8位　福岡県　11,033円

第9位　神奈川県　10,978円

第10位　千葉県　10,948円

第11位　茨城県　10,833円

第12位　愛知県　10,702円

第13位　徳島県　10,568円

第14位　京都府　10,541円

第15位　岡山県　10,353円

第16位　鹿児島県　9,828円

第17位　熊本県　9,680円

第18位　山梨県　9,615円

第19位　愛媛県　9,309円

第20位　福島県　9,158円

第21位　広島県　9,121円

第22位　沖縄県　9,101円

第23位　秋田県　9,070円

第24位　滋賀県　9,066円

第25位　香川県　9,043円

第26位　青森県　8,828円

第27位　新潟県　8,777円

第28位　島根県　8,763円

第29位　栃木県　8,626円

第30位　石川県　8,587円

第31位　山口県　8,516円

第32位　佐賀県　8,478円

第33位　群馬県　8,414円

第34位　宮城県　8,218円

第35位　三重県　8,159円

第36位　岐阜県　8,153円

第37位　山形県　8,125円

第38位　長崎県　8,006円

第39位　宮崎県　7,957円

第40位　高知県　7,887円

第41位　鳥取県　7,853円

第42位　岩手県　7,658円

第43位　長野県　7,633円

第44位　福井県　7,500円

第45位　和歌山県　7,470円

第46位　大分県　7,385円

第47位　富山県　6,889円

 

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、東京都が第１位となりました。

全国平均は9,750円で、第16位・鹿児島県と第17位・熊本県との間の数値です。

また、5,000円未満と回答した人が一番多く、1位・東京都の結果が大きく平均を引き上げている結果となりました。

 

コンビニでつかう平均金額回答一覧は以下のとおりです。

 

47都道府県　コンビニでつかう平均金額回答一覧

5,000円未満：64％

5,000円以上10,000円未満：16％

10,000円以上30,000円未満：12％

30,000円以上50,000円未満：3％

50,000円以上100,000円未満：1％

100,000円以上：0％

わからない/答えたくない：4％

 

また、47都道府県で回答数（複数回答可）の多かった、 コンビニの利用頻度は以下となりました。

 

47都道府県　コンビニの利用頻度回答一覧

ほぼ毎日利用する：10％

週に2～3回利用する：26％

週に1回以下利用する：50％

コンビニは利用しない：10％

わからない/答えたくない：4％

 

利用頻度としては、「週に1回以下利用する」という方が半数を占めました。

 

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

 

アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12173/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

 

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

 

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

 

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。