Changingtek Robotics、世界初の適応型左右両利き用ハンド「X2」を発表

中国・蘇州、2026年2月27日 /PRNewswire/ -- Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.は、ロボティックエンドエフェクタソリューションの世界的リーダーとして、世界初の適応型左右両利き用ハンド（LRDハンド）「X2」を発表できることを誇りに思います。革新的な腱駆動伝達システムを搭載したX2は、左ハンドルと右ハンドルの構成を自律的に再構築することができます。この画期的な成果は、軽量設計や操作の柔軟性、機能的自由度において飛躍的な進歩を実現し、ロボティック器用ハンドの性能基準の定義を新たなものにしました。





X2は複数のコア性能上の利点を備えています。5本の指はそれぞれ独立して制御され、複雑な操作タスクにおいて協調した実行を可能にします。それは軽量構造でありながら、片手あたり最大50Nの握力、指先あたり最大10Nの把持力、力制御精度は±0.1Nです。これにより、重負荷の取り扱いと精密レベルの作業を両立させることができます。この高い自由度により、狭い場所や複雑な環境での挿入や取り出し、組み立てなど、難易度の高い作業が可能になりました。

さらにX2には独自の高精度視覚調整システムが統合されています。それにより、物体認識や位置決め、適応型把持をサポートし、ダイナミックなアプリケーションにおける効率的な展開と柔軟な操作が可能です。

航空宇宙やインテリジェント製造、ラボラトリーオートメーション、サービスロボットなど幅広い分野で、X2は応用されています。設備の稼働率と環境適応性を高めることで、より柔軟でインテリジェントなオートメーションソリューションを各業界に提供しているのです。

Changingtek Roboticsは、器用ハンド、ロボティックエンドエフェクタ、具現化されたインテリジェントロボットの研究開発をはじめ製造やソリューションの統合に重点を置いています。そこで、同社は機械知能、知覚知能、駆動制御知能という3つのコア技術プラットフォームを確立してきました。包括的な「Changingtekハンド」 製品ポートフォリオは、産業用パラレルハンド、協働ハンド、器用ハンド、重作業用ハンドまで多岐にわたり、数グラムから数百キログラムまでの可搬重量に対応します。すなわち、精密組立から重量物取り扱いまで、あらゆる場面での要件を満たしていると言えます。

Changingtek Roboticsは、触覚と視覚の融合、およびAIを駆使したインテリジェント制御技術を活用し、航空宇宙をはじめ自動車製造やスマート物流などの分野において安定的かつ効率的なインテリジェント把持ソリューションを提供しています。高い導入コストや限られた柔軟性、複雑な配備といった業界が抱える課題に取り組むことで、同社は世界中のロボティックエンドエフェクタ技術の革新と大規模な採用を推進し続けていきます。

詳しくは、こちらをクリックしてください： https://youtu.be/Ay3KCk7ZuWE

お問い合わせ先情報：

Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.

電話番号：+86 512 5323 3370 / +86 158 7124 2390

WhatsApp：+86 158 7124 2390

Eメール：support@ctek.ltd／hannah@ctek.ltd

ウェブサイト： www.changingtek.com

所在地：Building 18, Zhihuigu Science and Technology Innovation Park, No. 99, Fuda Road, Taicang City, Jiangsu Province, China

（日本語リリース：クライアント提供）

