近鉄グループホールディングス株式会社（代表取締役社長：若井敬）は、２月２７日（金）から、俳優の杏（あん）さんを起用した奈良観光キャンペーン「わたしは、奈良派。」の26春編を展開します。

第四弾となる今回のエリアは“一目千本”と称される桜の名所・吉野。観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」から降り立った杏さんが吉水神社や金峯山寺蔵王堂など、この地が歩んできた永い歴史に触れながら、いくつになっても色褪せない「はじまりの季節」に出会う旅を描きます。

公式HPでは、CM動画のほか、メイキング映像も公開。杏さんが吉野の奥深さや「ひと区切り」として大切にしていることなどを語るインタビュー映像をご覧いただけます。





※「吉水神社」の「吉」は、つちよしが正式表記です。

（上部が「土」、その下に「口」）





◆宣伝展開

2026年2月27日（金） 特設サイト公開、CM動画を先行公開（別紙参照）

3月 5日（木）～ 近鉄各駅・車内にてポスター掲出開始（別紙参照）

3月 9日（月）～ TVCM公開（関東エリア）

首都圏を中心に、山手線車内サイネージ等の広告を順次展開

3月31日（火）～ 品川駅にてJR東海「いざいざ奈良」との広告共同出稿

4月 1日（水）～ TVCM公開（中部エリア）





◆新TVCM概要

タイトル：「わたしは、奈良派。」2026春

放送地域：関東エリア1都6県

（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県）

中部エリア3県（愛知県、岐阜県、三重県）

CM動画URL：（15秒篇）https://youtu.be/ugomS8yHPzY

（30秒篇）https://youtu.be/3RKMn5UXlhI

（メイキング・インタビュー）https://youtu.be/UYjDqRaDX0g

※新TVCMとメイキング・インタビューは、

2月27日（金）１４：００から公式HPにて先行公開いたします。

「わたしは、奈良派。」公式HP（https://www.kintetsu.co.jp/nara/naraha/）

以 上









（別紙）

◆「わたしは、奈良派。」とは

2017年から展開している近鉄グループの観光プロモーション。ポスターや公式HP、インスタグラムなどで奈良の魅力を発信しています。

2024年秋からは、キャンペーンのさらなる浸透、奈良への観光誘客を図るため、イメージキャラクターとして俳優の杏さんを起用。杏さんという「わたし」を通じて奈良の魅力を深掘りするとともに、歴史や文化に触れ、奈良の人々と交流しながら、少しずつ「奈良派」になっていく杏さんの姿を描きます。

◇Instagramでは、奈良の旬の情報やグルメ情報などを発信。

約7万人の方にフォローいただいています。

https://www.instagram.com/watashiha_naraha_official/





◆ポスターデザイン（一例）（B0）

吉野駅





吉水神社一目千本





◆杏さん プロフィール

生年月日：1986年4月14日

出身：東京都

2001年デビュー。

その後、雑誌、映画、ドラマなどで幅広く活躍。主な出演作品にNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」（ヒロイン）、NTV「花咲舞が黙ってない」シリーズ、CX「競争の番人」、映画「キングダム 運命の炎」、「私たちの声」、「翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～」、「窓ぎわのトットちゃん」（声の出演）、「かくしごと」、「劇映画 孤独のグルメ」などがある。2022年にWFP親善大使に就任し、同年日本とフランスで二拠点生活をスタート。

2026年4月5日放送・配信のWOWOW日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」にて主演を務め、著書『杏のとことこパリ子連れ旅』『杏のパリ細うで繁盛記』が3月18日に同時発売。









◆CM楽曲概要

大橋トリオ / 青い口笛

【大橋トリオ プロフィール】

大橋トリオとして2007年にデビュー。

日本のテレビドラマやCM・映画音楽の作家としても活動。

代表作として映画『余命1ヶ月の花嫁』(09)、『雷桜』(10)、『PとJK』(17)など。また、NHK 土曜ドラマ『探偵ロマンス』の音楽や、TBS番組『世界遺産』のテーマ曲などがある。最近では上白石萌音やlily(石田ゆり子)などの楽曲を音楽プロデュース。

2025年8月13日に最新EP「MONO-POLY」をリリース。