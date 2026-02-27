熱海の“ビル一棟まるごと”いちごスイーツ尽くし！のいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(運営：株式会社フジノネ)は、2026年3月1日(日)より、いちごをふんだんに使用した「ごろごろいちごスムージー」を期間限定で販売開始いたします。

大好評の「ごろごろいちごチョコ」や「ごろごろいちごソフト」などいちごの旬の美味しさを楽しめるメニューも引き続き販売しております。さらに、静岡県産いちごを100粒使用した「あふれる100粒パフェ」や食べ歩きもしやすい「10粒いちごパフェ」など、まだまだ楽しめるいちごの旬を、熱海でぜひご堪能ください。





【公式サイト】 http://www.atami-bonbonberry.com

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamibonbonberry/





季節限定メニュー ※写真はイメージです





■静岡県のいちごは5月までがシーズン！

静岡県を代表する特産物・いちご。静岡県内で主に栽培されている「紅ほっぺ」や「きらぴ香」は5月まで楽しむことができます。全国的にも“冬いちご”と呼ばれる品種は5月ごろまでの収穫とされているところが多いです。





※使用するいちごの産地は仕入れ状況により異なります。









■温暖な熱海の食べ歩きに！ごろごろいちごスムージーが新登場

オープン以来人気のいちごの甘酸っぱさがぎゅっとつまった「ボンボンスムージー」がますますおいしくリニューアル！シャリっとした口当たりでより爽やかな味わいになりました。

さらに季節限定で、いちごをごろっとのせた「ごろごろいちごスムージー」が新登場です。

熱海の街歩きのお供にもおすすめです。





価格 ： 1,000円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆





ボンボンスムージー





■ まだまだ楽しめる！旬のいちごのスイーツ！





●あふれる100粒いちごパフェ

静岡県産いちごを100粒使った贅沢なパフェが好評です！おいしさはもちろん、あふれるいちごの演出も楽しい、熱海旅行の思い出に残るメニューです。練乳やチョコソースなど、4種のソース付きで味変も楽しめます。





価格 ： 9,000円(税込)

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆





・ドリンク2個付き

・イートイン限定メニュー(1日1個限定)

・2日前までのご予約をお願いいたします。





▼ご予約は、お電話または公式InstagramのDMにて承ります。

電話番号 ： 0557-55-9550

公式Instagram： https://www.instagram.com/atamibonbonberry/





あふれる100粒いちごパフェ





●食べ歩きもできる！10粒いちごパフェやごろごろいちごチョコ

熱海と言えば食べ歩きも人気です。おすすめなのが「10粒いちごパフェ」や「ごろごろいちごチョコ」、「ごろごろいちごソフト」といったワンハンドで持てるカップ入りのいちごスイーツたち。

こちらも、いちごの旬をふんだんに楽しめる、いちごをごろっと使ったメニューです。





10粒いちごパフェ

ごろごろいちごチョコ





■「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」について

「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」は、熱海をもっとカラフルに、もっとワクワクする街にしたいとの思いから、ビルを丸ごと一棟フルリノベーションし、2019年に熱海初のいちごスイーツ専門店として誕生しました。「いちごスイーツの夢のアトリエ」をコンセプトに、各階にテーマを設け、異なった内装デザインで可愛らしいいちごの世界観を表現しています。1階ではテイクアウトスイーツやお土産品を販売、3、4階にはフォトスポットいっぱいのイートインスペースをご用意しております。

熱海初の「いちごスイーツ専門店」としていちごの魅力を全国に発信して、このいちごスイーツのアトリエが、「おいしい」と「楽しい」で溢れる場所になるよう、とっておきのいちごスイーツを1年中お届けしています。





私たちが目指すのは、いちごを主役にしたとっておきのスイーツで、あなたの幸せな“トキ”を創ること。

たくさんの願いを込めて、今日もスペシャルないちごスイーツをお届けします。









■店舗概要

店舗名 ： いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.

概要 ： 1階／持ち歩き・テイクアウトスイーツ、お土産品販売

2階／工房

3階、4階／イートインスペース(カフェメニュー販売)

所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町3-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

TEL ： 0557-55-9550

営業時間 ： 10：00～18：00

公式サイト ： http://www.atami-bonbonberry.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/atamibonbonberry/









■会社概要

会社名 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： 観光土産品の企画・開発・製造・卸・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： http://fujinone.com/