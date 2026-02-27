閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」では、春の陽気を感じる旬食材を使用した春季限定メニューを3月1日（日）より順次提供いたします。URL：https://nojima-scuola.com/news/primary/14034/

「リストランテ・スコーラ」では“春のごちそうパスタ”として、自社農園で収穫したブロッコリーやカリフラワーを彩り豊かに仕上げた『自社生産野菜のパスタ プリマヴェーラ』や、淡路牛の旨味が凝縮した『淡路牛のボロネーゼ リガトーニ』、春野菜としらすにレモンを効かせた爽やかなパスタのほか、『春キャベツとグアンチャーレのトマトパスタ』、『淡路レタスとサクラマス 桜風味のクリームパスタ』など、全5種類をご用意。ドルチェには、淡路島産いちごを使用した『苺のアフォガード』『苺のティラミス』や、見た目も華やかな 『桜のモンブラン』が登場。コースの最後まで春らしい彩りをお楽しみいただけます。さらに、入学・卒業シーズンの特典として、事前予約の方限定でお子様コースのデザートプレートにお祝いメッセージを無料でお入れするほか、同施設内「のじま動物園」のご家族分入場料が付く嬉しい特典も。ご家族の“ハレの日”を思い出深い一日に彩ります。

「カフェ・スコーラ」では、春キャベツや山菜、自社生産野菜に加え、淡路島の北坂養鶏場が手掛ける「北坂たまご」を使った春限定パスタや、桜・いちごをテーマにしたスイーツ、『桜ラテ』や『苺とミントのノンアルモヒート』などの季節限定ドリンクが月替わりで登場し、訪れるたびに新しい春の味わいと出会えます。

「のじまベーカリー」では、3月はいちご、4月は桜、5月は抹茶をテーマに、淡路島産の素材を生かした限定パンやスイーツを販売。月ごとに表情を変える味わいで、気軽に春をお持ち帰りいただけます。

この季節だけの特別な味わいを、「のじまスコーラ」で心ゆくまでご堪能ください。

■リストランテ・スコーラ『春の特別コース』 概要

提供期間：3月1日（日）～4月30日（木）内容：3種のコースに淡路島の食材をふんだんに使用した春限定パスタやドルチェが登場 ※コース内にて、下記5種よりお選びいただきます〈春パスタ〉・自社生産野菜のパスタ プリマヴェーラ・淡路牛のボロネーゼ リガトーニ・春野菜としらすのパスタ レモンの香り・春キャベツとグアンチャーレのトマトパスタ(+\330)・淡路レタスとサクラマス 桜風味のクリームパスタ(+\550)〈ドルチェ〉苺のアフォガード／苺のティラミス／桜のモンブラン料金：各コースにより異なります（Vent／3,300円、Luce／5,500円、Luna／6,000円）営業時間：ランチ／11：30～15：30（L.O. 14：00）ディナー／17：30～21：30（L.O. 19：30）

■カフェ・スコーラ『春メニュー』 概要

提供期間：3月1日（日）～5月31日（日）内容：＜春パスタ＞ ※いずれも税込ランチタイム／2,300円（サラダビュッフェ、パン、スープ付き）カフェタイム／1,500円・山菜とベーコンの和風パスタ・春キャベツとしらすのアーリオ・オーリオ・北坂卵とアーモンドミルクのカルボナーラ風・自社生産野菜とアンチョビ・ケッパーのトマトパスタ＜ドルチェ＞・桜のパウンドケーキ、桜のパンナコッタ（3～4月）／500円・苺のカッサータ（５月）／500円・苺のヴェリーヌ（5月）／550円・桜ラテ（3月～4月）／650円・桜クリームソーダ（3月～4月）／650円・苺とミントのノンアルモヒート(5月) ／650円・淡路島ヨーグルトとキウイのスムージー(5月) ／700円営業時間：平日／（ランチ）11：00～14：00（カフェ）14：00～18：00土日祝／（ランチ）10：30～15：00（カフェ）15：00～18：00

■のじまベーカリー『春の期間限定メニュー』 概要

提供期間：3月7日（土）～5月31日（日）内容：＜3月＞※3月7日～3月31日 ※いずれも税込・いちご大福パン／280円・苺のモンブラン／320円・苺とクリームチーズのダノワーズ／350円＜4月＞※4月1日～4月30日・よもぎと桜のあんパン／200円・さくらクリームパン／220円・桜モンブラン／320円＜5月＞※5月1日～5月31日・抹茶黒豆／280円・抹茶とホワイトチョコレート／350円・抹茶ティラミス／350円営業時間：平日／10：30～19：00、土日祝／10：00～19：00定休日：水曜日場所：兵庫県淡路市野島蟇浦843HP：https://nojima-scuola.com/Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola/

