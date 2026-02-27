株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川傑子 以下、ネオページ）が運営するWEB小説投稿サイト「ネオページ」は、このたび「COMICメテオ」と連携し、「COMICメテオ×ネオページ ラブコメ大賞」作画部門の応募受付を開始いたしました。特設ページ：https://www.neopage.com/contests/1026546738621992960WEB小説原作のコミカライズ市場が拡大する中、本企画はラブコメジャンルに特化した作画コンテストとして実施されます。漫画家志望・イラストレーター志望のクリエイターを対象に、商業作品としての制作機会を提供することを目的としています。

■ コンテスト概要

本コンテストでは、指定のラブコメ作品を課題原作として作画作品を募集いたします。

【特典内容】

・賞金30万円（税込）・応募作の作画担当確約・単行本化確約※本コンテストでは特定の賞の序列は設けておりません。受賞者には、WEB小説のコミカライズ作品として商業制作の機会が提供されます。

■ 応募要項

応募にあたっては、下記3点をご用意ください。1.課題作品をコミカライズした4～8ページの完成原稿2.メインキャラクター3～4名のキャラクターデザイン3.（任意）オリジナル作品やイラストなどの作画ポートフォリオ

■ 応募方法

応募はコミックメテオの応募フォームより受付となります。▼応募フォームhttps://kirapo.jp/p/award/※ネオページのコンテストページは概要案内ページとなります。詳細は以下よりご確認ください。https://www.neopage.com/contests/1026546738621992960

■ 本コンテストの特徴

・WEB小説発コンテンツとの連動企画・「COMICメテオ」「ネオページ」両編集部による選考・将来的なコミカライズやメディア展開の可能性本企画は「COMICメテオ」×「ネオページ」連動プロジェクトの一環として実施され、新たなラブコメIPの創出を目指します。

■ ネオページについて

ネオページは、恋愛、異世界、ファンタジーなど多彩なジャンルを扱うWEB小説投稿サイトです。コンテストや特集企画を通じて、新たな才能の発掘に取り組んでいます。公式サイト：https://www.neopage.com

■会社概要

会社名：株式会社ネオページ事業内容：WEB小説投稿サイト「ネオページ」の運営

■関連リンク

◆「ネオページ」サイトhttps://www.neopage.com/◆「COMICメテオ×ネオページ ラブコメ大賞」特設ページhttps://www.neopage.com/contests/1026546738621992960◆「きら星ポータル」内 「COMICメテオ×ネオページ ラブコメ大賞」コンテスト情報https://kirapo.jp/p/award/#lovecome◆ネオページ公式X（旧Twitter）https://x.com/Neopage_jp◆ネオページ編集部X（旧Twitter）https://x.com/neopage_editors◆ネオページDiscordサーバーhttps://discord.com/invite/7yNcy7VDCM