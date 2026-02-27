株式会社MOMOTARO JAPANは、山形県内で有数の介護施設を運営する社会福祉法人輝きの会(理事長 鞠子克己)「いきいきの郷」がインドネシア・西ジャワ州カラワンにある人材育成機関「LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOU」にて2月20日、21日に受入予定の介護技能実習生4名(女性)に対する事前介護研修を実施しましたのでお知らせします。





介護研修の模様(1)









同施設では2026年5月より4名の技能実習生が介護職として実習を開始する予定であり、受入準備の一環として、いきいきの郷の介護職員3名がインドネシアを訪問し、現地で直接指導を行いました。





本研修は2026年2月20日・21日の2日間、LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOU研修ルームにて実施されました。研修では介護用ベッドや車椅子等の介護機器を設置し、日本の介護現場に近い環境を再現した実践型トレーニングが行われました。





介護研修の模様(2)









■N4取得後、N3を目指す日本語力の高い実習候補者

4名の実習候補者は全員、日本語能力試験N4を取得済みで、現在はN3取得に向けて学習を継続しています。

LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOUでは、日本就労を前提とした独自の集中日本語教育カリキュラムを実施しており、短期間でN4取得を可能にするプログラムを提供しています。





本実習生も同プログラムに参加しN4を取得、現在はより高度なコミュニケーション能力の習得に取り組んでいます。





介護研修の模様(3)

介護研修の模様(4)









■日本人介護職員による実地技能研修を現地で実施

今回の研修では、衣類の着脱、移乗、食事介助、声かけ、利用者への接遇など、日本の介護現場で求められる基本技能を中心に実践形式で指導が行われました。

実習生たちは、学習してきた日本語を用いて積極的に質問・確認を行いながら、真剣な姿勢で研修に取り組みました。





研修を担当した介護職員からは次のような評価が寄せられています。

「非常に熱心で積極的に取り組む姿勢が印象的でした。日本語で理解しようと努力する姿勢があり、日本での成長が期待できます。」





介護研修の模様(5)

介護研修の模様(6)









■受入前からの共同育成モデルとして注目

外国人介護人材の定着・即戦力化には、日本語力と介護技能の両面育成が不可欠とされています。

今回のように受入施設職員が送り出し教育機関に直接関与する育成モデルは、外国人介護人材の質向上と定着促進につながる取り組みとして注目されています。





LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOUでは、今後も日本の受入施設と連携し、現場ニーズに即した実践型教育を強化してまいります。





介護研修の模様(7)









■LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOU 概要

所在地 ：Jln Raya Kosambi - Wates Pancawati No.2 RT03/02,

Desa Pancawati, Kec. Klari, Kab. Karawang, West Java, Indonesia

事業内容：外国人技能実習生送出事業、日本語教育事業、特定技能人材育成事業

設立 ：2021年11月

代表者 ：Indah Wulandari









■社会福祉法人輝きの会 概要

所在地 ： 〒990-0891 山形県山形市大字成安425番地2

業務内容： 【介護保険事業所】特別養護老人ホーム、老人短期入所事業所(介護予防事業含む)、

老人デイサービス(総合事業含む)、居宅介護支援事業所

【支援費事業所】障害者支援施設、障害者短期入所事業所、

生活介護事業所、障害者相談支援事業所、自立生活援助事業所、

【軽費老人ホーム】ケアハウス、【地域福祉センター】

設立 ： 1995年6月30日

代表者 ： 理事長 鞠子 克己

会社URL ： https://kagayakinokai.or.jp/