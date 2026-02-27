株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、食品ロス削減に向けた取り組みの一環として、チョコレート4品の賞味期限を延長いたします。2026年3月生産分より順次、対象商品の賞味期限を1カ月または2カ月延長いたします。

昨今、わが国で発生している食品ロスは年間約464万トン（令和5年度推計、農林水産省・環境省）にも上り、その削減は重要な社会的課題となっております。このような背景のもと、農林水産省は食品事業者に対し、納品期限の緩和や賞味期限表示の大括り化（年月表示・日まとめ表示）などの商習慣の見直しを呼びかけています。

当社は、食と健康のプロフェッショナルとして、事業を通じた社会課題の解決に貢献するべく、これまでもさまざまな商品の賞味期限を官能評価および科学的分析により延長してまいりました。

この度、当社では、賞味期限設定に関するガイドラインを基に、安全係数の見直しなどを通じた保存性の再検証や、新たに保存試験を実施しました。その結果、一部チョコレートで、おいしさや品質を損なうことなく、これまでよりも長い賞味期限を保証できることが確認できたため、賞味期限の延長を実施いたします。

対象商品群

チョコレート 4品

賞味期限延長の切り替え時期と詳細

2026年3月生産分より順次

・明治 ザ・カカオ フローラルカカオ・ラテ 42g 賞味期限：12カ月から14カ月に延長





2026年4月生産分より順次

・マカダミアチョコレート 9粒 賞味期限：9カ月から10カ月に延長

・マカダミアチョコレートビッグパック 115g 賞味期限：9カ月から10カ月に延長

・マカダミアチョコレート大箱 180g 賞味期限：9カ月から10カ月に延長









当社は、今後も持続可能な社会の実現に向け、食品ロス削減への取り組みを推進してまいります。