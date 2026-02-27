英国の業務用清掃用品市場は力強い成長が見込まれ、2033年までに49億米ドルに達すると予測されています。
市場概要と成長の可能性
英国の業務用清掃製品市場は大幅な成長を遂げており、2024年の17億7,000万米ドルから2033年には49億米ドルに増加すると予測されています。この市場の急成長は、衛生ソリューションの需要増加、商業清掃サービスの増加、清潔さと安全基準に対する意識の高まりなど、複数の要因が重なり合って推進されています。2025年から2033年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）12.90%で成長すると予想されています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/uk-professional-cleaning-products-market
市場拡大の要因
英国の業務用清掃製品市場の成長には、いくつかの主要な要因が寄与しています。
衛生意識の高まり：特に世界的な健康危機以降、清潔さへの関心が高まり、住宅と商業施設の両方で衛生基準に対する意識が高まっています。企業は、従業員、顧客、そして消費者にとってより安全で健康的な環境を確保するために、高品質の清掃ソリューションへの投資を増やしています。
商業清掃セクターの成長：医療、ホスピタリティ、フードサービスなど、様々な業界で専門的な清掃サービスの需要が高まるにつれ、特殊な清掃製品へのニーズも高まっています。商業清掃サービスプロバイダーの台頭は、プロ仕様の清掃製品市場に直接的な影響を与えています。
技術革新：環境に優しい自動清掃システムなどの高度な清掃技術の導入は、特殊な清掃製品の需要を刺激しました。これらの技術革新は、より高い効率性と効果性を提供し、多くの企業にとって好ましい選択肢となっています。
規制と基準：公共空間における衛生と清潔さに関する政府の規制により、企業は厳格な清掃基準の遵守を迫られています。これにより、高性能で信頼性が高く、認証を受けた清掃製品への需要が高まっています。
主要市場セグメント
英国の業務用清掃製品市場は、製品タイプ、エンドユーザー、用途に基づいていくつかのカテゴリーに分類されています。これらのセグメントには以下が含まれます。
製品タイプ：
表面洗浄剤：これらはあらゆるセクターで高い需要があり、特に厳格な衛生基準が求められる環境で顕著です。
消毒剤：消毒剤は、特に医療、食品サービス、教育施設において、感染拡大防止に重要な役割を果たします。
床面ケア製品：清潔で磨き上げられた床への関心が高まる中、床面ケア製品は、特にホスピタリティ業界や小売業界で人気が高まっています。
窓・ガラス洗浄製品：これらの製品は、商業施設および住宅の様々な清掃ニーズに対応します。
エンドユーザーセグメント：
医療：病院や医療施設では、衛生状態を維持するために、非常に効果的な洗浄ソリューションが必要です。
商業施設：オフィス、ホテル、小売店は、衛生状態を維持するために、業務用洗浄製品に依存しています。
食品サービスおよびホスピタリティ：キッチン、ダイニングエリア、客室の清潔さを保つことは、衛生的な評判を維持するために不可欠です。
用途：
住宅清掃：住宅清掃セグメントは比較的小規模ですが、家庭用の高品質洗浄製品の需要は高まっています。
産業用洗浄：産業部門は、工場、倉庫、製造工場向けの専門的な洗浄製品の需要を継続的に高めています。
英国業務用クリーニング製品市場における主要企業
● プロクター・アンド・ギャンブル
英国の業務用清掃製品市場は大幅な成長を遂げており、2024年の17億7,000万米ドルから2033年には49億米ドルに増加すると予測されています。この市場の急成長は、衛生ソリューションの需要増加、商業清掃サービスの増加、清潔さと安全基準に対する意識の高まりなど、複数の要因が重なり合って推進されています。2025年から2033年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）12.90%で成長すると予想されています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/uk-professional-cleaning-products-market
市場拡大の要因
英国の業務用清掃製品市場の成長には、いくつかの主要な要因が寄与しています。
衛生意識の高まり：特に世界的な健康危機以降、清潔さへの関心が高まり、住宅と商業施設の両方で衛生基準に対する意識が高まっています。企業は、従業員、顧客、そして消費者にとってより安全で健康的な環境を確保するために、高品質の清掃ソリューションへの投資を増やしています。
商業清掃セクターの成長：医療、ホスピタリティ、フードサービスなど、様々な業界で専門的な清掃サービスの需要が高まるにつれ、特殊な清掃製品へのニーズも高まっています。商業清掃サービスプロバイダーの台頭は、プロ仕様の清掃製品市場に直接的な影響を与えています。
技術革新：環境に優しい自動清掃システムなどの高度な清掃技術の導入は、特殊な清掃製品の需要を刺激しました。これらの技術革新は、より高い効率性と効果性を提供し、多くの企業にとって好ましい選択肢となっています。
規制と基準：公共空間における衛生と清潔さに関する政府の規制により、企業は厳格な清掃基準の遵守を迫られています。これにより、高性能で信頼性が高く、認証を受けた清掃製品への需要が高まっています。
主要市場セグメント
英国の業務用清掃製品市場は、製品タイプ、エンドユーザー、用途に基づいていくつかのカテゴリーに分類されています。これらのセグメントには以下が含まれます。
製品タイプ：
表面洗浄剤：これらはあらゆるセクターで高い需要があり、特に厳格な衛生基準が求められる環境で顕著です。
消毒剤：消毒剤は、特に医療、食品サービス、教育施設において、感染拡大防止に重要な役割を果たします。
床面ケア製品：清潔で磨き上げられた床への関心が高まる中、床面ケア製品は、特にホスピタリティ業界や小売業界で人気が高まっています。
窓・ガラス洗浄製品：これらの製品は、商業施設および住宅の様々な清掃ニーズに対応します。
エンドユーザーセグメント：
医療：病院や医療施設では、衛生状態を維持するために、非常に効果的な洗浄ソリューションが必要です。
商業施設：オフィス、ホテル、小売店は、衛生状態を維持するために、業務用洗浄製品に依存しています。
食品サービスおよびホスピタリティ：キッチン、ダイニングエリア、客室の清潔さを保つことは、衛生的な評判を維持するために不可欠です。
用途：
住宅清掃：住宅清掃セグメントは比較的小規模ですが、家庭用の高品質洗浄製品の需要は高まっています。
産業用洗浄：産業部門は、工場、倉庫、製造工場向けの専門的な洗浄製品の需要を継続的に高めています。
英国業務用クリーニング製品市場における主要企業
● プロクター・アンド・ギャンブル