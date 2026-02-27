Lメッセージ、契約画面の一新と操作履歴機能の追加で管理性が向上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342799/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年2月2日（月）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施いたしました。
今回のアップデートでは、契約情報・領収書ページ、契約詳細ページのデザイン変更に加え、操作履歴の確認機能を新たに追加しています。
■契約情報・領収書ページをより見やすく
契約情報・領収書ページのデザインを一新しました。アカウントごとの利用料金を一覧で確認できる構成とし、現在の契約内容や支払い状況を把握しやすくしています。
また、同ページから請求書のダウンロードも可能です。必要な書類へすぐにアクセスできるため、経理処理や社内共有をスムーズに進められます。
■契約詳細ページの改善
アカウントごとの契約詳細ページも新しいデザインへと変更しました。現在の利用プランや次回決済日などの重要な情報を整理し、視認性を高めています。
情報の配置を見直したことで、更新タイミングや契約状況を確認しやすくなりました。これにより、意図しない更新や確認漏れを防ぎ、安心してサービスをご利用いただけます。
■操作履歴の確認機能を追加
今回のアップデートでは、エルメアカウントの操作履歴が確認できる機能も追加しました。LINE公式アカウントを接続した日時、ご契約日、お支払い日時などを時系列で一覧表示します。
過去の操作や契約状況を振り返りやすくなるため、管理体制の強化や社内での情報共有にも役立ちます。特に複数人でアカウントを運用している場合において、透明性の高い運用が可能になります。
今回のアップデートは、日々の管理業務の負担を抑えることを目的としています。契約状況や支払い情報をすぐに確認できるようになり、確認作業の手間を減らすとともに、安心してサービスをご利用いただけます。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
●流入経路別のメッセージ配信（QRコードアクション）
●フォーム作成・顧客情報の自動蓄積
●予約受付管理（Googleカレンダー連携）
●商品販売・決済（サブスク対応）
●データ分析・顧客管理
●セグメント配信（属性・行動に応じた配信の出し分け）
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
