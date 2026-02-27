コマニー名古屋営業所が“八つの感”を設計した新しいオフィスに刷新 ～従業員の働きやすさと来訪者の体験の質を高めるレイアウトをオンラインで公開～
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、同社の間づくり研究所の主催で2026年3月5日に当社の名古屋営業所のオフィスリニューアルを通して実現した働き方をテーマとしたオンラインイベントを開催することをお知らせします。
コマニー株式会社 名古屋営業所は、このたびオフィスの全面レイアウト改修プロジェクトを実施しました。本改修では、従来の部門ごとに区画化されたレイアウトを刷新し、交流と創造性を高めるために「五感プラス三感でつながるクリエイト(八)」をコンセプトに設計。エントランス、商談スペース、カフェスペース、執務エリアを一体的に巡れる共創空間として構築しました。
視覚・聴覚などの「五感」を刺激する環境づくりで従業員の働きやすさを追求するとともに、さらに「三感」として、仲間への感謝が生まれる仕掛けや来訪者による商品体験で得られる感動・感激を加えたオフィスづくりを目指しました。
また、従業員同士がお互いに声をかけたくなる距離感、安心して集中業務ができる居心地のよさとなったオフィス、一人ひとりの力を引き出す “チーム力”を育てるオフィスとなった点などを、今回開催する間づくり研究会でご紹介します。このイベントがオフィスの新しい姿に関心のある企業担当者、働き方改革に関わる皆様のオフィス改善のヒントになればと思います。イベントはZoomウェビナーによるオンライン開催（参加費無料、事前登録制）となります。皆様のご参加をお待ちしています。
【イベント概要及び視聴申込方法について】
■イベントタイトル
間づくり研究会 コマニー名古屋オフィス
■開催日時
2026年3月5日(木) 15:00～16:00
■開催方法
Zoomウェビナーによるオンライン開催
（事前申込制：登録期限 3月4日 20時）
■お申し込み先
下記URLもしくはQRコード
https://x.gd/jmv4f
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342809/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342809/images/bodyimage2】
