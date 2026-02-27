マスタースレーブ式時計装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（手動制御型、電子制御型、GPS制御型）・分析レポートを発表
2026年2月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マスタースレーブ式時計装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マスタースレーブ式時計装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のマスタースレーブ式時計装置市場規模は2024年に268百万米ドルと評価されています。市場は今後も緩やかに拡大し、2031年には345百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.7%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。通商政策や国際的な調達環境の変化は、装置コストや部品供給、納期管理に影響し、導入計画や更新需要にも波及します。
________________________________________
製品概要と導入意義
マスタースレーブ式時計装置は、親時計と複数の子時計で構成される時刻同期システムです。親時計がシステムの中核として機能し、衛星時刻同期やネットワーク時刻同期などの標準時刻源から正確な時刻信号を受信し、それを各子時計へ高精度に配信します。子時計は施設内の異なる場所に分散配置され、すべての地点で表示時刻が高い一致性と正確性を保つように設計されています。
病院や学校、駅舎、行政機関など、時刻の統一が運用品質や安全管理に直結する現場では、表示時刻のずれを抑えることが重要です。複数拠点や広い施設での統一時刻表示は、利用者の利便性向上だけでなく、業務手順の標準化、事故防止、運行や診療などの時間管理の精度向上にもつながります。
________________________________________
市場構造と競争環境
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模を、消費額、販売数量、平均販売価格の観点から分析しています。メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に定量および定性の両面から検討し、需給動向、競争状況、需要変化の要因を整理しています。
主要企業として、TimeTools、Chelsea Clock、Wharton Electronics、Dynatek Instruments、Zenitel、Masterclock、Radix Electrosystems、Digital Display Systems、SAISI、Jiaxing Kexun Electronなどが挙げられています。
各社の売上高、販売数量、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向を比較し、2025年時点の市場占有率推計が提示されています。同期精度、信頼性、設置の容易さ、保守性、既存設備との連携性が競争力の重要要素となっています。
________________________________________
市場区分と地域分析
タイプ別では、手動制御型、電子制御型、衛星時刻同期制御型に分類されています。衛星時刻同期制御は高精度な時刻源を活用できるため、大規模施設や高い同期要求がある用途での採用が見込まれます。一方で、電子制御は運用の柔軟性や管理性の面で幅広い用途に適用されやすい構成です。
用途別では、病院、学校、駅、行政機関、その他に分かれています。病院では診療工程や記録管理との整合性が重視され、駅では運行管理や案内表示との整合性が求められます。学校や行政機関でも、施設内の統一運用と利用者対応の観点から需要が形成されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象です。公共施設やインフラの更新投資が進む地域では更新需要が市場を下支えし、新設施設の建設が活発な地域では新規導入が成長要因となります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マスタースレーブ式時計装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マスタースレーブ式時計装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のマスタースレーブ式時計装置市場規模は2024年に268百万米ドルと評価されています。市場は今後も緩やかに拡大し、2031年には345百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.7%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。通商政策や国際的な調達環境の変化は、装置コストや部品供給、納期管理に影響し、導入計画や更新需要にも波及します。
________________________________________
製品概要と導入意義
マスタースレーブ式時計装置は、親時計と複数の子時計で構成される時刻同期システムです。親時計がシステムの中核として機能し、衛星時刻同期やネットワーク時刻同期などの標準時刻源から正確な時刻信号を受信し、それを各子時計へ高精度に配信します。子時計は施設内の異なる場所に分散配置され、すべての地点で表示時刻が高い一致性と正確性を保つように設計されています。
病院や学校、駅舎、行政機関など、時刻の統一が運用品質や安全管理に直結する現場では、表示時刻のずれを抑えることが重要です。複数拠点や広い施設での統一時刻表示は、利用者の利便性向上だけでなく、業務手順の標準化、事故防止、運行や診療などの時間管理の精度向上にもつながります。
________________________________________
市場構造と競争環境
本レポートは、2020年から2031年までの市場規模を、消費額、販売数量、平均販売価格の観点から分析しています。メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に定量および定性の両面から検討し、需給動向、競争状況、需要変化の要因を整理しています。
主要企業として、TimeTools、Chelsea Clock、Wharton Electronics、Dynatek Instruments、Zenitel、Masterclock、Radix Electrosystems、Digital Display Systems、SAISI、Jiaxing Kexun Electronなどが挙げられています。
各社の売上高、販売数量、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向を比較し、2025年時点の市場占有率推計が提示されています。同期精度、信頼性、設置の容易さ、保守性、既存設備との連携性が競争力の重要要素となっています。
________________________________________
市場区分と地域分析
タイプ別では、手動制御型、電子制御型、衛星時刻同期制御型に分類されています。衛星時刻同期制御は高精度な時刻源を活用できるため、大規模施設や高い同期要求がある用途での採用が見込まれます。一方で、電子制御は運用の柔軟性や管理性の面で幅広い用途に適用されやすい構成です。
用途別では、病院、学校、駅、行政機関、その他に分かれています。病院では診療工程や記録管理との整合性が重視され、駅では運行管理や案内表示との整合性が求められます。学校や行政機関でも、施設内の統一運用と利用者対応の観点から需要が形成されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象です。公共施設やインフラの更新投資が進む地域では更新需要が市場を下支えし、新設施設の建設が活発な地域では新規導入が成長要因となります。