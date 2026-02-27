シンガポールボトルウォーター市場は、プレミアムな水分補給、健康志向の消費、持続可能な包装の革新に牽引され、2033年までに年平均成長率（CAGR）7.31％で177億米ドル規模へ急拡大する見込み

