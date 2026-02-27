鳴神温泉 ななのゆ 唐津 新市誕生20周年記念「特別回数券」販売
唐津市は2026（令和8）年、現在の唐津となって20年の節目を迎えました。株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、新市誕生20周年を記念し「20回特別回数券」を販売します。
唐津市では新市誕生20周年を祝い、記念イベントや施策を次々に打ち出しています。「ななのゆ」でも【ひかりで祝う新市の輝き事業】で1月23日までLEDイルミネーションを設置していました。LEDイルミネーションに続く記念事業として、20回特別回数券を販売します。回数券は、唐津市在住の方以外でもご購入いただけます。
鳴神温泉「ななのゆ」は、平成14年（2002年）6月に清流玉島川が流れる山間の長閑な山村、佐賀県唐津市七山地区（開館当時は七山村）にオープンしました。佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉と高原の空気を求めて、地区住民だけでなく佐賀県全域、福岡県からも多くのお客様に来館いただいています。
【新市誕生20周年記念「20回特別回数券」】
販売期間：令和8年3月1日～3月31日
回数券綴：20枚（20回分）
販売価格：12,000円（通常1回740円→600円相当）
有効期間：発行日より1年間
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342848/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342848/images/bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ http://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には新品タオル2枚、
レンタルバスタオル２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能
電気(1500w)が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
公共交通機関：JR筑肥線「浜崎駅」下車
→昭和バス「浜崎駅北口停留所」よりななのゆ行きバス乗車（約20分）
「ななのゆ停留所」下車
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
唐津市では新市誕生20周年を祝い、記念イベントや施策を次々に打ち出しています。「ななのゆ」でも【ひかりで祝う新市の輝き事業】で1月23日までLEDイルミネーションを設置していました。LEDイルミネーションに続く記念事業として、20回特別回数券を販売します。回数券は、唐津市在住の方以外でもご購入いただけます。
鳴神温泉「ななのゆ」は、平成14年（2002年）6月に清流玉島川が流れる山間の長閑な山村、佐賀県唐津市七山地区（開館当時は七山村）にオープンしました。佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉と高原の空気を求めて、地区住民だけでなく佐賀県全域、福岡県からも多くのお客様に来館いただいています。
【新市誕生20周年記念「20回特別回数券」】
販売期間：令和8年3月1日～3月31日
回数券綴：20枚（20回分）
販売価格：12,000円（通常1回740円→600円相当）
有効期間：発行日より1年間
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342848/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342848/images/bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ http://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には新品タオル2枚、
レンタルバスタオル２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能
電気(1500w)が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
公共交通機関：JR筑肥線「浜崎駅」下車
→昭和バス「浜崎駅北口停留所」よりななのゆ行きバス乗車（約20分）
「ななのゆ停留所」下車
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
プレスリリース詳細へ