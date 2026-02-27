発行:2026年2月27日

｢SYNCHRO WEATHER｣の大ヒットを感謝し 『｢SYNCHRO WEATHER｣大好評還元ポイントプレゼントキャンペーン』 を実施

DUNLOP(社名：住友ゴム工業(株)、社長：山本悟)は、2024年10月に発売した次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER(シンクロウェザー)」※の大ヒットを感謝して、『SYNCHRO WEATHER大好評還元 ポイントプレゼントキャンペーン』を実施します。キャンペーン実施期間は2026年3月1日から2026年5月31日までです。(応募期間2026年3月1日～2026年6月14日)

本キャンペーンでは、次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER」を4本1セットで購入し、

作業証明書が発行可能な店舗で装着、専用応募Webフォームからご応募いただいた方全員に、最大15,000円相当のポイントをプレゼントします。詳細は専用サイト(https://tyre.dunlop.co.jp/special/synchroweather/campaign/)を確認ください。

※あらゆる路面にシンクロする次世代オールシーズンタイヤを新発売

～水や温度に反応し路面状態に合わせてゴム自ら性質が変化する新技術「アクティブトレッド」搭載第一弾商品～

(2024年7月22日発行リリース) https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2024/sri/2024_058.html

■『「SYNCHRO WEATHER」大好評還元ポイントプレゼントキャンペーン』概要

【応募条件】

レシート有効期間内に対象商品を4本ご購入のうえ、購入店舗またはタイヤ装着の作業証明書が発行可能な店舗で装着いただいた方、日本国内在住の方

※住友ゴムグループ社員および関係者は応募できません。

【プレゼント内容】

購入いただいた「SYNCHRO WEATHER」のインチ数に応じ、「えらべるPay」のラインナップの中から自由にお選びいただけるポイントをプレゼントします。

20インチ以上：えらべるPayポイント15,000円分

17～19インチ：えらべるPayポイント10,000円分

15～16インチ：えらべるPayポイント5,000円分

14インチ：えらべるPayポイント3,000円分

※「えらべる Pay」 についてはこちらを参照ください。

※「えらべるPay」は、株式会社ギフティの登録商標です。

※株式会社ギフティは、本キャンペーンのスポンサーではありません。

※選択された商品によって、1ポイントにつき１円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は今後予告なく変更する場合がございます。

※フロントとリアでインチが異なる場合は、インチの大きい方を基準としてポイントをプレゼントします。

【レシート有効期間】

2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）

【応募期間】

2026年3月1日（日）～2026年6月14日（日）

※ご応募はお一人様一回のご応募のみ有効となります（複数回のご応募は無効となりますのでご注意ください）。

【応募方法】

対象商品のご購入のレシート（レシート有効期間内のものに限ります）と、タイヤ装着時に発行される作業報告書の画像を添付し、応募期間内にPCまたはスマートフォンから応募フォームよりご応募ください。応募方法の詳細は、応募フォームにおいてご確認ください。

※作業報告書の画像は、商品名・サイズ（インチ表記）を判読できるように撮影してください。（判読できない場合、記入がない場合は無効とさせていただく場合がございます。）

※ECサイト等で購入された方やレシートの発行がない店舗でご購入された場合は、購入店舗・購入日・商品名・サイズ（インチ表記）がわかるものを添付してください。

【プレゼント方法】

2026年4月上旬より順次応募フォーム登録のメールアドレスに案内を発送予定

■本キャンペーン問合せ先

タイヤお客様相談室

TEL：0120-39-2788

受付時間 月～金(祝日は除く) 9:00～12:00/13:00～17:00

