半導体用ロボットの世界市場規模、シェア、動向分析調査レポート2026-2032
2026年2月27日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「半導体用ロボット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、半導体用ロボット市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の半導体用ロボット市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1684815/robot-for-semiconductor
1.半導体用ロボット製品紹介
半導体用ロボットは、ウェハ搬送、プロセス装置間移動、検査装置などを自動化する産業用ロボットである。高精度・クリーン環境対応が求められ、微細位置決め、静電気防止、振動抑制などの設計が施される。ファウンドリやMEMS製造ラインなどで生産効率向上、歩留まり改善、人的リスク低減に寄与する。
2.半導体用ロボット市場の成長見通し
本調査では、2032年に世界の半導体用ロボット市場が約2546百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で進むと見込まれており、2025年の市場規模は約1666百万米ドル、2026年には1761百万米ドルに達する見通しです。
3.半導体用ロボット市場区分
【製品別】Semiconductor Wafer Transfer Robots、 Semiconductor Mobile Robots、 Collaborative Robot (Cobot)
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Wafer Manufacturing、 IC Packaging & Testing
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Kawasaki Robotics、 RORZE Corporation、 Brooks Automation、 DAIHEN Corporation、 Hirata Corporation、 Yaskawa、 Nidec (Genmark Automation)、 JEL Corporation、 Robostar、 Robots and Design (RND)、 HYULIM Robot、 RAONTEC Inc、 Cymechs Inc、 Sumitomo Heavy Industries (SHI)、 Tazmo、 Rexxam Co Ltd、 ULVAC、 Kensington Laboratories、 EPSON Robots、 Hine Automation、 Moog Inc、 Innovative Robotics、 Staubli、 isel Germany AG、 Sanwa Engineering Corporation、 Siasun Robot & Automation、 HIWIN Corporation、 He-Five LLC.、 Shibaura Machine、 Shanghai Future Technology、 PHT Inc.、 Wuxi Xinghui Technology、 HongHu (Suzhou) Semiconductor Technology、 Fabmatics、 YOUIBOT Robotics、 Gyrobot Technology (Suzhou)、 Standard Robots、 TOTA、 DAIFUKU、 Murata Machinery (Muratec)、 Omron Automation、 SFA Engineering Corporation、 SMCore、 SYNUS Tech (Suzhou Nsynu Semiconductor Equipment)、 Kenmec Mechanical Engineering、 Gallant Precision Machining (GPM)、 Shanghai Fortrend Technology、 KUKA、 Mirle Automation Corporation、 TECHMAN ROBOT INC、 Lam Research、 Enabled Robotics、 Hangzhou Iplusmobot Technology、 Beijing Sineva Technology、 SEER Robotics
本調査では、世界の半導体用ロボット市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1684815/robot-for-semiconductor
1.半導体用ロボット製品紹介
半導体用ロボットは、ウェハ搬送、プロセス装置間移動、検査装置などを自動化する産業用ロボットである。高精度・クリーン環境対応が求められ、微細位置決め、静電気防止、振動抑制などの設計が施される。ファウンドリやMEMS製造ラインなどで生産効率向上、歩留まり改善、人的リスク低減に寄与する。
2.半導体用ロボット市場の成長見通し
本調査では、2032年に世界の半導体用ロボット市場が約2546百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で進むと見込まれており、2025年の市場規模は約1666百万米ドル、2026年には1761百万米ドルに達する見通しです。
3.半導体用ロボット市場区分
【製品別】Semiconductor Wafer Transfer Robots、 Semiconductor Mobile Robots、 Collaborative Robot (Cobot)
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Wafer Manufacturing、 IC Packaging & Testing
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Kawasaki Robotics、 RORZE Corporation、 Brooks Automation、 DAIHEN Corporation、 Hirata Corporation、 Yaskawa、 Nidec (Genmark Automation)、 JEL Corporation、 Robostar、 Robots and Design (RND)、 HYULIM Robot、 RAONTEC Inc、 Cymechs Inc、 Sumitomo Heavy Industries (SHI)、 Tazmo、 Rexxam Co Ltd、 ULVAC、 Kensington Laboratories、 EPSON Robots、 Hine Automation、 Moog Inc、 Innovative Robotics、 Staubli、 isel Germany AG、 Sanwa Engineering Corporation、 Siasun Robot & Automation、 HIWIN Corporation、 He-Five LLC.、 Shibaura Machine、 Shanghai Future Technology、 PHT Inc.、 Wuxi Xinghui Technology、 HongHu (Suzhou) Semiconductor Technology、 Fabmatics、 YOUIBOT Robotics、 Gyrobot Technology (Suzhou)、 Standard Robots、 TOTA、 DAIFUKU、 Murata Machinery (Muratec)、 Omron Automation、 SFA Engineering Corporation、 SMCore、 SYNUS Tech (Suzhou Nsynu Semiconductor Equipment)、 Kenmec Mechanical Engineering、 Gallant Precision Machining (GPM)、 Shanghai Fortrend Technology、 KUKA、 Mirle Automation Corporation、 TECHMAN ROBOT INC、 Lam Research、 Enabled Robotics、 Hangzhou Iplusmobot Technology、 Beijing Sineva Technology、 SEER Robotics