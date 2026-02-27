トヨタ「ハイエース」専用設計のドリンクホルダーを発売
株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：田邉 貴幸)は、トヨタ自動車株式会社の人気商用バン「ハイエース」専用設計ドリンクホルダー(運転席用・助手席用・セット)の販売を、2026年2月27日より開始いたしました。本製品は、ハイエースの車内空間を最大限に活用するために専用設計されたドリンクホルダーです。出し入れのしやすさや視界確保、太めのペットボトルへの対応など、実用性を徹底追求。日常のドライブや業務利用を、より快適にサポートします。
【特長】
1. 車種専用設計による確実なフィット感
運転席・助手席それぞれのエアコン吹き出し口付近に、本体のツメと装着済み両面テープでしっかり固定。工具不要で簡単に取り付けが可能です。
2. 安全性と操作性への配慮
ウィンカーレバーとのクリアランスを考慮した設計により、運転中の操作を妨げません。
また、ドリンクを置いた状態でもドアミラーの視界を遮らないレイアウトを実現しています。
3. 幅広いボトルサイズに対応
太めのペットボトルにも対応し、コンビニコーヒーやドリンクボトルなど多様なサイズにフィットします。
4. 高級感のあるデザイン
艶のあるピアノブラック仕上げを採用。ハイエースのインテリアに自然に調和し、上質な車内空間を演出します。
5. 走行中の静音性
底面クッションを搭載することで、走行中の振動によるカタカタ音を軽減。快適なドライブ環境を保ちます。
【適合車種】
トヨタ・ハイエース(200系)車専用
※1型～3型(2004年8月～2013年11月までの製造車種)には対応していません。
品番 ： IMP408(運転席用)／409(助手席用)／
IMP410(運転席・助手席セット)
希望小売価格： オープン価格(2,680円～4,980円前後)
発売日 ： 2026年2月27日
販売先 ： Amazon.co.jp
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHQ9Q48P (IMP408)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHQJVN13 (IMP409)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHQYQGK4 (IMP410)
【製品詳細】
IMP408 https://www.seiwa-c.co.jp/products/imp408/
IMP409 https://www.seiwa-c.co.jp/products/imp409/
IMP410 https://www.seiwa-c.co.jp/products/imp410/
※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。
※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2026年2月27日現在の情報です。
※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
【株式会社セイワ会社概要】
会社名 ： 株式会社セイワ
本社 ： 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地
創業 ： 1964年2月
事業内容： 自動車用品の企画・製造・販売
URL ： https://www.seiwa-c.co.jp