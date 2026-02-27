株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井正一)は、北海道北広島市北海道ボールパークFビレッジ内のSUNNY TERRACEにおいて、サウナを愛するすべての人に捧ぐ新たなサウナ体験施設「洞サウナ(DO SAUNA)」を5月にオープン予定です。





本施設は、エスコンフィールドHOKKAIDOを本拠地とする北海道日本ハムファイターズともご縁をいただきながら、地域とともに歩む新たな“ととのい”の拠点として誕生いたします。









■コンセプト：「整い」は、洞の中にある

「DO SAUNA」＝“DO(体験)” × “HOKKAIDO(地域価値)”





本施設のネーミングは、インバウンド需要を見据え、日本の文化性と北海道の大地の力、そして体験価値を包括的に伝えることを意図しています。





多くの人が、都市の喧騒でも大自然の只中でもない、心身を預けられる第三の居場所を求めています。

「ここにも、そんな場所があってほしい。」という声に応えるかたちで、本施設は生まれました。





それは、都市でも自然でもない、“静と動”の境界線に佇む、洞窟のような空間。

野球観戦の高揚を、深く静かに包みこむ“ととのいの余白”を提供いたします。





洞サウナ(DO SAUNA)





■洞窟に没入する、新感覚のサウナ体験「DO SAUNA」

「DO SAUNA」は、銭湯のぬくもり、スーパー銭湯の快適さ、そして洞窟のような静寂に包まれる2つの対照的なサウナ―





それぞれの“いいとこ取り”を超えた、“全く新しいサウナの世界”です。





15店舗の温浴施設で培った知見を結集し、“第16の挑戦”として誕生するのが、この「洞サウナ」。

テーマは、「体験するサウナ＝DO」。





北海道の大地に潜む“洞”に身を委ねることで、まるで別世界に迷い込んだような没入感が広がります。





・霧に包まれる白の洞窟「雪洞」

・闇と岩の陰影に抱かれる黒の洞窟「石洞」





“ととのう”だけじゃ、もう物足りない。

その先にある、心の冒険へ。





浴室空間





■野球も観られる、ラウンジ＆ととのいスペース

洞サウナには、感性を刺激する“癒しとエンタメの交差点”が用意されています。

それが、大型モニターを備えたラウンジ＆ととのい空間。





ここでは、プロ野球中継が繰り広げる熱狂、アート映像が映し出す幻想、そして心拍数をゆるやかに整えるサウンドスケープが、サウナ後の“ととのい時間”をさらに深く、美しく彩ります。





・リクライニングチェアやソファで“寝落ち寸前”のリラックスを。

・Wi-Fi完備、カウンタースペースで読書やワークも。

・野球の盛り上がりと、身体の静けさが共鳴する“サウナ×観戦”の贅沢体験。





野球の歓声、ロウリュの蒸気。

それらが交わり、「観て、ととのう」唯一無二の感覚世界が生まれます。





ラウンジ





■雪と石、光と影。2つのサウナが描く、静寂のドラマ

【雪洞(Yukido)～澄みの空間～】

雪と光に包まれた白の洞窟。

フォグスクリーンに映し出されるオーロラの光をくぐり抜けると、鉱石のような微細な輝きとともに霧が満ちた幻想空間が広がります。





息をひそめるような静寂、視界がぼやける美しさ。

まるで光に抱かれるようなサウナ体験が生まれます。





雪洞(Yukido)～澄みの空間～





【石洞(Ishido)～深まりの空間～】

黒基調の重厚な岩の空間。

自然石のごつごつした質感、隙間から差し込むスリット光、キャンティレバー構造で浮かぶ木の座面が作り出す圧倒的な没入感。





オートロウリュの熱気が重く、深部を揺らす。

物理的な熱とは異なる“感覚の熱”を加え、思考と鼓動を沈めます。





石洞(Ishido)～深まりの空間～





また、館内に併設されるグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事(えそらごと)」も同時期にオープン予定。

野球観戦の前後にも立ち寄れる、味と整いが響き合う新スポットが誕生します。









■サウナの後は、“身体の内側から整う”玄米うどん「絵空事」

「絵空事(えそらごと)」は、小麦不使用・完全グルテンフリーの玄米うどん専門店。

北海道産の無農薬玄米を丁寧に製麺し、一杯ごとに心と身体を整える料理体験を提供します。





●小麦不使用でグルテンフリー

●無添加・低GI・豊富なミネラル

●食物繊維が豊富で整腸・温活にも最適





サウナ後の一杯が「回復食」であるべきという視点から生まれた、整いの“完成形”。

料理と空間、すべてがサウナ体験と響き合います。





レストラン「絵空事」





【代表メニュー】

●豆乳坦々うどん

ピリ辛濃厚、やみつきの一杯。





豆乳坦々うどん





●肉うどん

旨みあふれる、ほっとする味わい。





肉うどん





【デザイン】

木×白×間接光。北国の素材感をベースに、“和モダン×自然体”の空間設計。









■施設概要

施設名称：洞サウナ(DO SAUNA)

所在地 ：北海道北広島市 北海道ボールパークFビレッジ SUNNY TERRACE内

アクセス：【電車】JR北広島駅より徒歩約20分(球場連絡バスあり）

【車】札幌市中心部より約30分／新千歳空港より約40分

【バス】新千歳空港よりシャトルバスあり





【施設構成(予定)】

●サウナエリア(男女共用)

●雪洞：ミストサウナ(約80℃／収容10名)

●石洞：ドライサウナ(約90℃／収容24名・オートロウリュ)

●浴室・温冷浴槽

●男女別浴槽あり(ととのい導線完備)

●ととのいスペース・ラウンジ

●リクライニングチェア完備／静音設計

●大型モニター設置／プロ野球中継対応

●レストラン「絵空事」

●玄米うどん専門店／イートイン・テイクアウト対応









野球観戦の感動の余韻を、洞の静寂で包み込む。

立ちのぼる蒸気が波紋のように身体へと広がり、やわらかな熱がゆっくりと深部まで染みわたる。

その一滴、その余韻までもが、静かに“整い”の深淵へと誘っていく──。