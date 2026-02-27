株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル」「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」で、2026年3月1日（日）より、オンライン予約限定タルトを販売いたします。予約受付はすでに開始しており、お渡し期間は3月1日（日）～3月31日（火）です。店頭販売は行わない、“オンライン予約のみ”でしか味わえない、贅沢なフルーツタルト。この春だけの味わいを、お楽しみいただけます。

店頭では出会えない、予約限定タルト

本商品は、オンライン予約のお客様のためだけに開発した限定タルトです。旬の素材を主役に、華やかなビジュアルと繊細な味わいに仕立てました。誕生日や送別、ひなまつり、春の集まりなど、季節のハレの日を彩る一品です。

パティシエが目利きした、宮崎県高千穂町の金柑を使用

今回メインで使用するフルーツは宮崎県高千穂町で栽培される、金柑。標高570mの寒暖差の大きい山間地で育てられる金柑は、しっかりとした甘みと爽やかな酸味。完熟ながらもほどよい酸があるからこそ、味わいに奥行きが生まれます。「食べた人に喜んでもらいたい」と心を込めて育てられた金柑。この金柑の個性と生産者の想いを私たちは一台のタルトへ仕立てました。

商品情報

商品名：タルト・リュクス～高千穂産金柑～サイズ：直径約14cm（3～5名様）価格：\5,280（税込）ご予約期間：～2026年3月30日（月）お受け渡し期間：2026年3月1日（日）～3月31日（火）香ばしいアーモンドタルトにカスタードクリームとホイップクリームを重ね、いちごジャムをアクセントにしのばせました。皮ごと食べられて果肉は甘くほのかな酸味を感じられる金柑と、あまおうなど10種類のフルーツを使用し、彩り鮮やかに飾りました。

https://yoyaku.la-maison.jp/

予約は「前日16時まで」に拡大

このたび、より気軽にご利用いただけるよう、オンライン予約の締切を 受取前日16時まで に変更いたしました。対象：・タルト・リュクス～高千穂産金柑～・いちごのタルト・いちごと生チョコレートのタルト・彩りフルーツのタルト予約締切を受取前日16時までに変更したことで、急なお祝い需要や予定変更にも、より柔軟に対応できるようになりました。

ブランド紹介

ラ・メゾン アンソレイユターブル

■ラ・メゾン アンソレイユターブルとはラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトを主役に、お食事のための季節の一皿など、様々なメニューを取り揃えております。今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお楽しみください。公式ホームページはこちらhttps://la-maison.jp/オンラインショップはこちらhttps://www.la-maison-online.jp/