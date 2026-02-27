兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売を記念したコラボイベント「石版世界からの脱出ラリー」を、2026年2月28日（土）から６月21日（日）までの期間限定で開催いたします。

本イベントは、アトラクションエリア全体を舞台にした、謎解き×スタンプラリー形式の体験型コラボイベントです。冒険者（参加者）は、突如として『ドラゴンクエストVII Reimagined』の世界へと迷い込んでしまいます。元の世界へ戻るためには、エリア内に散らばってしまった「石版のかけら」を集めなければなりません。エリア内には、『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場するキャラクターたちのパネルが設置された6つのスタンプ台があります。各スタンプ台ではキャラクターたちが出題する3択クイズ（クエスト）に挑戦していただきます。正解だと思う答えの石版のかけらスタンプを集めていくことで、やがてスタンプはひとつの“ある形”を浮かび上がらせます。その形こそ――淡路島。すべての正しい石版のかけらスタンプを集めたら、町の占い師のもとを訪ねましょう。クエスト達成の証として、限定オリジナルステッカーをプレゼント！ 『ドラゴンクエストVII Reimagined』の象徴である“石版集め”の冒険を、現実のフィールドで体験できる、ここでしか味わえない特別イベントをぜひお楽しみください。

■コラボイベント「石版世界からの脱出ラリー」概要

名称：『ドラゴンクエストVII Reimagined』発売記念コラボイベント「石版世界からの脱出ラリー」開催期間：2026年2月28日（土）～6月21日（日）体験料金：無料※アトラクションの入場には別途チケットが必要です※11歳以下（小学生以下）の方の入場には、1名以上の大人の同伴が必要です※チケット料金は時期により変動いたします内容：アトラクションエリアを巡り、『ドラゴンクエストVII Reimagined』のキャラクターパネルがある6つのスタンプ台でクエスト（3択のクイズ）に挑戦する体験型ラリーイベント。すべての正しい石版のかけらスタンプを集めた冒険者には、限定オリジナルステッカーをプレゼントいたします。HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX