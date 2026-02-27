株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2月28日(土)DJ 2FLiiがプロデュースするパーティー『FLAME』Vol.6にスペシャルゲストDJ KEKKEを迎え開催する事が決定致しました。

◇ 【 FLAME 】 Music by DJ 2FLii ◇

平均来場者数800人を超える、沖縄の週末を熱狂させるクラブイベント「FLAME」。ワールドクラスのHip-Hopを軸に、Latin、Dancehall、Dance Musicなどを自在にミックスした、インターナショナルなオープンフォーマットパーティーとして人気を集めています。また今回は、FLAMEオリジナルノベルティーTシャツの販売も決定。イベントの熱量を纏うスペシャルアイテムを、数量限定・会場限定で販売いたします。“女性完全入場無料＋3ドリンク付き”MUSIC BY：DJ 2FLiiSP GUEST：DJ KEKKEDIRECTED BY：DJ TASKDJ’s：DJ Lu-Q日程：2026年 2月28日 土曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWAフロアを盛り上げるEPICA DANCERSも出演します！！アイリhttps://www.instagram.com/airi_hazama?リノhttps://www.instagram.com/riiino_nokonoko?アイhttps://www.instagram.com/ai_hi16アイラhttps://www.instagram.com/aira_m0314リリーhttps://www.instagram.com/lily_charlmagne?リサhttps://www.instagram.com/lisa__l8リコhttps://www.instagram.com/tomatochan94?igsh=cTgyc3lpbXlmdXlw

＜DJ 2FLii プロフィール＞

ダンスフロアを愛するclub epicaのレジデントDJ。20年のキャリアで磨かれた感性を背景に、Hip-Hopを軸にしながら、ラテン、アフロビーツ、ダンスミュージックを自在に操るオープンフォーマットスタイル。フロアの熱を直感的に感じ取り、即興で展開を描くプレイに定評があり、観客を興奮の渦へと導いている。* PLAYED ATEPICA OKINAWA / CÉ LA VI TOKYO / GHOST OSAKA / OWL OSAKA / THE PINK KYOTO / SANGO NAGOYA / ORCA NAGOYA* EVENTSRolling Loud Thailand “PRE-ROLL“ / FLAME / THE WAVE / RED ZORN / DRIP* COLLABORATED WITHDJ CAMILO / DJ KASTONE / DJ FATFINGAZ / DJ AMMO / DJ KOYA / DJ KANGO / DJ DIRTYKRATES a.k.a. ZEEBRA / SAMI-T (from Mighty Crown) / DJ RYOW / DJ KEKKE / DJ DANBO / DJ MARTIN / DJ KAZUYA / DJ YABLOVE / DJ CELLY / DJ CHARI / DJ TATSUKI / MARZY / AWICH / KEIJU / BAD HOP / AK-69 / \ellow Bucks / 千葉雄喜 / JIN DOGG / MC TYSON / JP THE WAVY / OZworldInstagram： https://www.instagram.com/dj2flii

＜DJ KEKKE プロフィール＞

DJ KEKKEは絶対的な現場主義者だ。彼がプレーする現場は世界中のナイトクラブを中心に、アメリカ、ヨーロッパ、アジアでのツアーや、「ULTRA」「EDC 」「GMO SONIC」「THE HOPE」等の大型フェスから「Tiffany & Co.」「Mercedes-Benz」「Bentley」等のハイブランドレセプション等、年間400本を超える。LADY GAGAやNE-YOなどのメジャーアーティストから、JAY-Z、A$AP ROCKY、FUTURE、WIZ KHALIFA、ICE CUBE等をはじめとする数々の世界的なHIPHOPアーティストのオープニングアクトを務める。特にJAY-Zからはプレーが気に入られ、直接彼から乾杯を誘われプレーについて会話をする程だ。その時の動画がSNSにアップされると瞬く間に50万再生され話題になった。海外からメジャーアーティストが来日した際、LIVE前後の重要な時間は必ずと言ってもいい程、まず一番に彼に声が掛かる。これはナイトクラブやイベントオーガナイザーから絶大な信頼がある事を物語っている。2022年には自身2度目となるワンマンDJが渋谷SOUND MUSEUM VISIONで開催され、終始入場規制が掛かる会場でオープンからラストまで8時間を一人でプレーする偉業を成し遂げ、この事がYahoo!ニュースやHYPEBEASTにも大きく取り上げられ、日本のクラブシーンに残る伝説の一夜を作り上げた。また日本のTOP DJを決める"DJ OF THE YEAR"を2019年、2022年と2度獲得するという快挙も成し遂げ、日本のクラブミュージックの最重要人物として君臨している。Instagram： https://www.instagram.com/dj_kekke

『Supported by HABUSH』

沖縄発、Awichプロデュースによる『HABUSH』をエピカ・沖縄では、2025年の全国ナイトクラブ売上1位を記録致しました！(全国小売店2位)沖縄・エピカでは、2/10～『HABUSH』サンプリングキャンペーンを全ての来場者様へスタート致します！「沖縄旅の観光名所・ナイトライフのスタートアップは、エピカでカリー『HABUSH』から・・・」

◇HABUSH キャンペーン概要◇

開催日程：2月10日～2月28日・来場者全員にHABUSH1杯チケット配布・1時以降VIPテーブル2時間ご予約でHABUSHボトル1本サービス

◇HABUSH◇

2022年12月より販売開始され、沖縄の伝統的な薬膳酒「ハブ酒」の数百年もの古くからの知恵を現代風にアレンジした新世代のハブ酒です。沖縄出身のヒップホップクイーンAwichがプロデュースし、13種類のハーブとハブエキスを配合し、スタイリッシュなデザインと飲みやすさで、琉球、沖縄が持つ宝を日本全国に向けて発信し、南国バイブスで日本を元気にするため、HABUSHはクラブシーン、パーティーシーンにおける新しいショットドリンク文化を確立しています。HABUSH公式サイト： https://habush.jp

【エピカ沖縄 公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawaTikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawaX(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawaFacebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jpThreads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■TEL：098-917-0729 (20:00～)■年中無休■DOOR OPEN 21:00～■住所■〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F