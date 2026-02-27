兵庫県淡路島の自然の中での自由活動を通じ、主体性・創造性・多様性を育む教育プログラム「Awaji Kids Garden」では、3か月間で子ども一人ひとりが自分らしさを育み、主体性を養う短期集中型プログラム「AKG Natureverse」を5月より新たに実施。本プログラムの開始に伴い、1日体験会を3月14日（土）に開催します。URL： https://www.awajikidsgarden.com/akgnatureverse-experience

本プログラムでは、淡路島の広大なフィールドを舞台に、“自由活動×英語”の体験を楽しめるコンテンツを用意。自然の中での自由活動や世界各国の文化に触れる活動、英語でのコミュニケーションを通じて、楽しみながら課題に向き合い、主体的に行動する力の育成を目指します。

当日は、子どもたちが自らやりたいことを選んで実践するフリープレイに加え、新鮮な野菜を使い焚火で多文化料理を調理するコンテンツなど、自然と共生しながら学べる体験を展開。また、同日には保護者の方を対象とした、新プログラム「AKG Natureverse」の説明会も実施。フィールドで活動する子どもたちの様子や、スタッフが大切にしている視点・関わり方について、保護者の皆さまと一緒に見つめる時間を設けます。

子どもたちの発達向上を支援する3カ月の短期集中型プログラム「AKG Natureverse」を、ぜひご体感ください。

■『AKG Natureverse 1日体験会』概要

日程：3月14日（土）10：00～15：00内容：自然と多文化環境に一定期間通い続けることで、子ども一人ひとりが自分らしさを育み、主体性を養う短期集中型プログラム「AKG Natureverse」を5月より実施。本プログラムの開始に伴い、自然の中での自由活動や多文化料理の調理など、初めてAKGに参加される方も気軽にお楽しみいただける体験会を開催 会場：AKGfarm (兵庫県淡路市野島常盤1513-5）料金：8,000円／人（税込）※お子さま1名あたりの参加費です※保護者の方の参加費は不要です（必ず保護者同伴でご参加ください）予約：https://www.awajikidsgarden.com/akgnatureverse-experience ※ご予約は参加日の3日前まで備考： 同日13：30～14：45は保護者の方向けに、短期集中型プログラム「AKG Natureverse」説明会を実施問合わせ：Awaji Kids Garden（株式会社パソナグループ運営）TEL 080-3679-4016 E-mail awajikidsgarden@pasonagroup.co.jp

