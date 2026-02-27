韓国発のスキンケアブランド「VELLA（ベラ）」は、看板商品であるネッククリームのグローバル累計販売数1,000万個突破を記念し、2026年2月27日（金）～3月11日（水）開催のQoo10メガ割において過去最大規模の特別セールを行います。今回のメガ割では、ネックケアセットをはじめとする人気製品が最大74%OFFの破格価格で登場。さらに999円の限定商品や、購入者全員へのギフト贈呈、購入金額・購入商品ごとの特典など、豪華な企画を多数ご用意しております。また、今回のメガ割に合わせて新たなスキンケアラインも順次販売を開始し、VELLAの世界観をより多くのお客様にお届けしてまいります。

■Qoo10メガ割 プロモーション詳細

①Qoo10限定/シワケア1位｜ネックケアセット

グローバル累計販売数1,000万個突破のベストセラー、VELLAネッククリームにネックパッチとアンプルまでついた、シワの徹底ケアにぴったりのセットです。ネッククリームやアンプルは日常使いに、ネックパッチは週に一回のスペシャルケアに最適。おまけのネッククリーム1ml × 2は旅行などの外出先でも使いやすいサイズで、いつでもどこでもケアを続けられます。・ネッククリーム 50mL ・ネックパッチ5枚入・アンプル50mL （オプション選択可能）・サンエッセンス30ml（オプション選択可能）＋ おまけ（ネッククリーム1ml × 2）通常販売価格：4,946円(税込) ➡ メガ割時最大割引価格：2,000円(税込) （60％OFF） ※クリームとパッチのセットの割引＆クーポン適用価格販売URL：：https://www.qoo10.jp/g/1097522011

②高保湿/スリーピングマスク｜プロテインコアワンパックスリープマスク

肌を構成する重要な要素であるタンパク質をはじめ、セラミド等の有効成分を配合したスリーピングマスクです。塗って寝るだけの簡単ケアで、寝ている間に有効成分を浸透させ、翌朝にはもっちりお肌を実感いただけます。1回ごとの個包装になっているので衛生的に使用でき、持ち歩きにもぴったり。皮膚刺激性テスト済みなので敏感肌の方も安心してご使用いただけます。肌の乾燥やダメージが気になる方におすすめです。・10個入り通常販売価格：3,500円 ➡ メガ割時 最大割引価格999円（71％OFF）・30個入り通常販売価格：4,500円 ➡ メガ割時 最大割引価格1,999円（56％OFF）販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1090829684

③ビタミン/スリーピングマスク｜ビタチオンコアワンパックスリープマスク

肌のトーンが気になる方におすすめのアイテムです。グルタチオン + ナイアシンアミド + ビタミンCというトーンアップケアに有効な成分を惜しみなく配合。塗って寝るだけの簡単ケアでトーンアップケアが可能な製品です。皮膚刺激性テスト済みなので敏感肌の方も安心してご使用いただけます。暗い肌のトーンやシミ、くすみが気になる方におすすめです。・10個入り通常販売価格：3,500円 ➡ メガ割時 最大割引価格999円（71％OFF）・30個入り通常販売価格：4,500円 ➡ メガ割時 最大割引価格1,999円（56％OFF）販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1138722815

④新商品もメガ割対象に！｜Hydro V Collagen Line(トナー、アンプル、クリーム）

＜ハイドロ V コラーゲン トナー＞

角質層の水分補給＋肌の土台コンディションを整える導入化粧水。コラーゲン系成分配合のみずみずしいテクスチャーで、乾燥によるゴワつきやキメの乱れをケアしながら、しっとり保湿します。通常販売価格：\2,100 ➡ メガ割時 \1,350販売URL：https://www.qoo10.jp/g/908551980＜ハイドロ V コラーゲン アンプル＞

集中保湿＋ハリ感サポート（高機能美容液）。コラーゲンに加え、高分子・低分子ヒアルロン酸を組み合わせ、内側とうるおい膜の両面から保湿する設計。乾燥による小ジワやハリ不足にアプローチし、トナー後に使うことで成分がなじみやすく、保湿効果を高めます。通常販売価格：\2,100 ➡ メガ割時 \1,550販売URL：https://www.qoo10.jp/g/908551980＜ハイドロ V コラーゲン クリーム＞

保湿密封＋弾力・ボリューム感サポート（仕上げのバリア形成）。コラーゲン配合でうるおいを与えながら保護膜を形成し、乾燥や外部刺激から肌をガード。ボルフィリン配合でハリ・ボリューム感をサポートし、美容液の水分を閉じ込めて長時間の保湿をキープする集中ケア向けクリームです。通常販売価格：\2,490 ➡ メガ割時 \1,650販売URL：https://www.qoo10.jp/g/908551980＜ハイドロ V コラーゲン トナー+アンプル+クリーム 3点セット＞

通常販売価格：\4,980 ➡ メガ割時 \2,980販売URL：https://www.qoo10.jp/g/908551980

■ VELLAの今後の展開

今年度は新たなスキンケアライン、ベースメイクアイテム等の新商品の発売やリニューアルを数多く予定しており、3～4月のローンチを目指して準備を進めております。現在はQoo10とAmazonでの販売を行っておりますが、さらに日本でVELLAを知っていただけるように様々な企画を準備中です。ネックケアのパイオニアとして、そしてトータルビューティーブランドとして、これからも皆様の美しさをサポートしてまいります。

■ VELLAについて

VELLAは、パーツ別スキンケアを専門とした韓国発のコスメブランドです。韓国で初めてネッククリームやネックパッチを展開した先駆ブランドとして知られ、グローバル累計1,000万個以上の販売実績を持ちます。顔以上にエイジングサインが出やすい一方で見落とされがちな“首元ケア”に着目し、効果実感と使いやすさを両立した製品で高い支持を集めています。また、ネックケア商品に加えて日焼け止めエッセンスやクレンザーなど、ビーガンやクリーンビューティーを意識したアイテムもラインナップしており、日本や東南アジアなどグローバル市場で販売を拡大中です。◆ VELLA Qoo10 公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/vellacosmetic◆ VELLA Amazon 公式ページhttps://www.amazon.co.jp/stores/VELLA%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/0DE9A741-1544-44C8-B2CB-CC441AD839BF?lp_asin=B0CH6QNY15&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_GZ2QQS6XMD32AG05G3RN&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&byline_logo_guardrail_passed=True◆ VELLA 日本公式 ホームページhttps://jp.vellacosmetic.com/◆ VELLA 日本公式 Instagramhttps://www.instagram.com/vella_official_jp/◆ VELLA 日本公式Twitter（X）https://x.com/vella_JAPAN◆ VELLA 日本公式 TikTokhttps://www.tiktok.com/@vella_japan