新日本法規出版株式会社(所在地：愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長：河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規ＷＥＢサイト法令記事「電車の中のバリア」を2026年2月27日に公開しました。「新日本法規ＷＥＢサイト」https://www.sn-hoki.co.jp/

執筆の背景

新日本法規ＷＥＢサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「バリアフリー」

昨年、足首骨折により約1か月間、松葉杖で公共交通機関を利用した筆者は、電車内の「優先席」が十分に機能していない現実に直面した。制度上は、1973年のシルバーシート導入以降、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（いわゆるバリアフリー法）などにより環境整備が進んできた。しかし実際には、席を譲られる割合は体感で約3割。背景には、対象者の分かりにくさや声かけへの心理的抵抗、そして周囲への無関心がある。優先席を真に機能させるためには、設備だけでなく、一人ひとりの「気づき」と行動が求められている。「電車の中のバリア」は下記より全文お読みいただけます。執筆者：亀井真紀（弁護士）「電車の中のバリア」https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article4594669/?utm_source=press+release&utm_medium=social-media&utm_campaign=article4594669_20260227pr&utm_id=20260227

