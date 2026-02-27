コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、TVアニメ『ブルーロック』新作コラボジュエリー第二弾の受注を開始いたしました。（受注期間：2/27～3/25）

https://fanfunmarket.co.jp/artist/213-bluelock

■ブルーロック ストーンリング

TVアニメ「ブルーロック」に登場する各キャラクターをイメージしたシルバーリングです。甲丸フォルムのリングにユニフォームのラインを取り込み、大粒のイメージカラーストーンをセット。リング側面にイニシャルをデザインし、内側には作中でのセリフの英訳を刻印しました。華やかに身に着けられ、シンプルなリングとの重ね付けもしやすいデザインです。

●千切豹馬 モデル

●蜂楽 廻 モデル

●烏 旅人 モデル

●乙夜影汰 モデル

●雪宮剣優 モデル

●御影玲王 モデル

●氷織 羊 モデル

●絵心甚八 モデル

素材：シルバー925、Nanogems、キュービックジルコニア付属：オリジナルBOX、ミニカード価格：16,500円（税込） サイズ：7号～13号（奇数）

■ブルーロック ストーンネックレス

TVアニメ「ブルーロック」に登場する各キャラクターをイメージしたシルバーネックレスです。五角形のトップの中央に大粒のイメージカラーストーンをセットし、イニシャルチャームをプラス。裏面にはブルーロックモチーフを透かしで表現しました。リバーシブル仕様なので、服装や気分に合わせてお楽しみいただけます。

●千切豹馬 モデル

●蜂楽 廻 モデル

●烏 旅人 モデル

●乙夜影汰 モデル

●雪宮剣優 モデル

●御影玲王 モデル

●氷織 羊 モデル

●絵心甚八 モデル

素材：シルバー925、Nanogems、キュービックジルコニア付属：オリジナルBOX、ミニカード価格：16,500円（税込） 長さ：40㎝

■【ミニカード】※購入したキャラクターのミニカードが付属します。

■オリジナルBOX

■着用イメージ

©金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

https://fanfunmarket.co.jp/https://fanfunmarket.co.jp/

【取り扱いショップ】・FanFunMARKET（https://fanfunmarket.co.jp）・FanFunMARKET 楽天市場店 （https://www.rakuten.ne.jp/gold/fanfunmarket）

【FanFun MARKET 公式アカウント】

https://twitter.com/FanFun_MARKEThttps://www.instagram.com/fanfun_market/https://page.line.me/859jukfd?openQrModal=true