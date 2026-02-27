「motorola edge 60」moto aiで、毎日をアップグレード。ラスタバナナから専用アクセサリーを発売！
スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、通販サイト「ラスタバナナダイレクト」にて、AIを活用した機能とクアッドカーブディスプレイを融合し、シームレスな体験を提供する「motorola edge 60」対応の専用アクセサリーを、2月27日より販売を開始します。
液晶保護フィルムhttps://amzn.asia/d/00ubXuwShttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/ug5255me60/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012791/ct3153/page1/order/
背面ケース
滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバーし優しく端末を守ります。https://amzn.asia/d/05SoAcYjhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9383me60tpcl/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012611/ct3153/page1/order/
側面はTPU、背面はポリカーボネート素材のハイブリッドケース。https://amzn.asia/d/0bJVzkX2https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9384me60hpcl/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012612/ct3153/page1/order/
側面はTPU、背面はアクリル素材のRHINOXハイブリッドケースです。https://amzn.asia/d/0cZSyORBhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9385me60hacl/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012613/ct3153/page1/order/
手帳型ケース
液晶画面側と背面側の両面を保護できる持ちやすい手帳型ケースです。
サイドマグネット手帳型ケースhttps://amzn.asia/d/063mvyJKhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9381me60bsmbkr/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012609/ct3153/page1/order/ https://amzn.asia/d/0iwNIXFhhttps://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/9381me60bsmbkr/https://rbdirect.jp/shopdetail/000000012610/ct3153/page1/order/
ネットショップ販売ページhttps://rbdirect.jp/https://www.amazon.co.jp/stores/page/0562BC4C-C217-4CDD-984A-14CD043CDE17https://item.rakuten.co.jp/keitai-kazariya/https://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai-kazariya/https://wowma.jp/user/28463604
販売チャネル
全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど
フォローして最新情報をチェックhttps://x.com/rastabananahttps://www.instagram.com/rastabanana_directhttps://youtube.com/channel/UCx8zxaKqOul0AhNw1alAgF
公式アプリをリリースしました！
会員登録すると10%OFFで購入できる「ラスタバナナダイレクト」公式アプリをリリースしました。お使いのスマホを登録すると対応アクセサリーを１タップで表示。アプリ専用クーポンも定期的に配信しております！https://yappli.plus/rastabanana_newscast
会社概要
商号：株式会社 テレホンリース代表：代表取締役 加藤 義隆所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1設立：1988年9月3日URL：https://www.rastabanana.com/
お問合せ
■商品に関して株式会社テレホンリースinfo2@rastabanana.com■リリースに関して株式会社テレホンリース担当：三浦miura@rastabanana.com※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。