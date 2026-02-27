リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介、以下「ハレガケ」)と東芝テック株式会社(本社:東京都品川区、代表:錦織弘信、以下「東芝テック」）は、東芝テックが提供するクーポン発券クラウド基盤サービス「テッククーポンデリ」とハレガケが有する謎解きイベントの企画・運営ノウハウを組み合わせた「謎解きキャンペーン」の実証実験を2026年2月28日(土)より開始します。

■取り組みの背景と目的

食品・消費財メーカーの販促施策には、値引きや特典付与など、消費者の購買を後押しする多様な取り組みがあります。消費者のニーズが多様化する昨今、ハレガケと東芝テックは「楽しさ」や「発見」といった消費者体験そのものを価値として提供する販促手法に着目しました。本取り組みは、従来の価格施策とは異なる切り口として、消費者の購買行動やクーポンを起点に「謎解き」が進行する新たな販促モデルを検証するものです。

■本実証実験で検証すること

本実証実験では、キャンペーンへの参加率および完遂率を測定することで、物語性のある演出や、謎解きという参加型コンテンツを組み合わせた販促手法の有効性を検証します。あわせて運用上の課題抽出や、新規顧客獲得の可能性、さらに来店頻度の低い若年層の来店動機になり得るかについても検証をおこなってまいります。

■キャンペーンの内容

株式会社スーパーアルプス(本社:東京都八王子市、代表:松本英男、以下「スーパーアルプス」)が運営する「スーパーアルプス多摩境店」にて実施します。対象商品を含む一定金額以上のお買い物をされたお客様に対し、POSレジより「二次元コード付きクーポン」を発券します。クーポンから謎解きに参加し、完遂すると特定商品を割引価格で購入できる仕組みです。

＜各社の役割＞

・ハレガケ：謎解きの企画およびWebサイトの制作・運営 ・東芝テック：本キャンペーンおよび実証実験の企画・実施、ならびに「テッククーポンデリ」とPOSシステムの連動によるクーポン発券 ・スーパーアルプス：実施店舗の提供

■今後の展望

ハレガケと東芝テックは、本実証実験を通じて得られた知見をもとに、「テッククーポンデリ」を活用した体験型サービスの販促メニュー化を検討していきます。今後は食品・消費財メーカーと連携の上、テーマやシナリオを柔軟に設計できる購買体験施策を展開し、リテールメディアの新たな可能性を広げていく予定です。

■本キャンペーンの概要

実施期間：発券期間：2026年2月28日(土)・3月1日(日)の2日間※謎解きとクーポン利用は3月8日(日)まで可能です実施店舗：スーパーアルプス 多摩境店参加方法：実施店舗にて対象商品を含む一定金額以上の購入を対象に、お会計時にクーポンを発券します。クーポンに表示された二次元コードからキャンペーンサイトにアクセスすると参加することができます。

＜「リテールテックJAPAN 2026」への出展について＞

2026年3月3日(火)から6日(金)に開催される「リテールテックJAPAN 2026」の東芝テックブースにて、本キャンペーンを含む「テッククーポンデリ」の新たな取り組みを紹介する予定です。

＜株式会社ハレガケ＞

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

