ペットボトルに付けるだけ。携帯浄水器「モバイルSESERA SYSM1」2026年3月上旬発売
株式会社サイテックス(所在地：群馬県太田市吉沢町608-2)は、ペットボトルに装着して使用する携帯浄水器「モバイルSESERA SYSM1」を、2026年3月上旬より発売開始いたします。価格はO.P。
モバイルSESERAイメージ(1)
「SESERA SYSM1」は、災害時に「迷わず使える」ことを重視し、ペットボトルに付けるだけのシンプルな使い勝手を追求しました。日常の持ち出しから防災備蓄まで、幅広いシーンで「水の安心を携帯する」新しい選択肢を提案します。
■製品特長
▼ペットボトルに装着して使える
どなたでも簡単に扱える簡単設計
▼携帯しやすいコンパクト設計
ポケット、バッグや防災袋に入れやすいサイズ感
▼総ろ過水量の目安：約200L
1本で長く使える設計(※使用条件による)
▼浄水器メーカーならではの厳しい安全基準
家庭用浄水器と同じJISS3201のろ過能力試験を実施し、結果を家庭用品品質表示法に準じた表記を行うとともに、使用できる原水を明確にするなど、安全性を最優先にした携帯用浄水器
▼様々な利用シーンで活用可能
防災備蓄(家庭・職場・車内)／旅行・出張／アウトドア(キャンプ・登山)など
使用方法説明
様々な用途に
200Lの耐久性
■製品概要
製品名 ： 携帯浄水器 モバイルSESERA SYSM1
発売時期 ： 2026年3月上旬(予定)
価格 ： O.P ※参考：直販ECサイト販売価格 7,200円(税別)
使用方法 ： ペットボトルに装着して使用
(※一部装着できないペットボトルがあります)
総ろ過水量目安： 約200L(※使用条件による)
販売 ： https://sesera.shop
※注意事項：本製品は、使用できる水(原水)に条件があります。詳細は製品ページおよび取扱説明書をご確認ください。
仕様
■会社概要
会社名 ： 株式会社サイテックス
所在地 ： ＜本社＞
群馬県太田市吉沢町608-2
＜SESERA FACTORY＞
〒373-0015 群馬県太田市東新町731-2
事業内容 ： 浄水器関連製品の企画・製造・販売 ほか
公式サイト： https://sesera.co.jp