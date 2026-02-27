株式会社サイテックス(所在地：群馬県太田市吉沢町608-2)は、ペットボトルに装着して使用する携帯浄水器「モバイルSESERA SYSM1」を、2026年3月上旬より発売開始いたします。価格はO.P。





モバイルSESERAイメージ(1)





「SESERA SYSM1」は、災害時に「迷わず使える」ことを重視し、ペットボトルに付けるだけのシンプルな使い勝手を追求しました。日常の持ち出しから防災備蓄まで、幅広いシーンで「水の安心を携帯する」新しい選択肢を提案します。









■製品特長

▼ペットボトルに装着して使える

どなたでも簡単に扱える簡単設計

▼携帯しやすいコンパクト設計

ポケット、バッグや防災袋に入れやすいサイズ感

▼総ろ過水量の目安：約200L

1本で長く使える設計(※使用条件による)

▼浄水器メーカーならではの厳しい安全基準

家庭用浄水器と同じJISS3201のろ過能力試験を実施し、結果を家庭用品品質表示法に準じた表記を行うとともに、使用できる原水を明確にするなど、安全性を最優先にした携帯用浄水器

▼様々な利用シーンで活用可能

防災備蓄(家庭・職場・車内)／旅行・出張／アウトドア(キャンプ・登山)など





使用方法説明

様々な用途に

200Lの耐久性





■製品概要

製品名 ： 携帯浄水器 モバイルSESERA SYSM1

発売時期 ： 2026年3月上旬(予定)

価格 ： O.P ※参考：直販ECサイト販売価格 7,200円(税別)

使用方法 ： ペットボトルに装着して使用

(※一部装着できないペットボトルがあります)

総ろ過水量目安： 約200L(※使用条件による)

販売 ： https://sesera.shop





※注意事項：本製品は、使用できる水(原水)に条件があります。詳細は製品ページおよび取扱説明書をご確認ください。





仕様





■会社概要

会社名 ： 株式会社サイテックス

所在地 ： ＜本社＞

群馬県太田市吉沢町608-2

＜SESERA FACTORY＞

〒373-0015 群馬県太田市東新町731-2

事業内容 ： 浄水器関連製品の企画・製造・販売 ほか

公式サイト： https://sesera.co.jp