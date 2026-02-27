田中龍二医師が院長を務める美容外科・美容皮膚科「RE CLINIQUE SENDAI(レクリニーク仙台)」は、2025年10月10日、仙台駅前に開院しました。





RE CLINIQUE SENDAI(レクリニーク仙台)： https://re-clinique-sendai.net/





エントランス





◆地方都市で顕在化する美容外科の「技術格差」

美容医療市場が年率10％超で成長を続ける中、地方都市では「外科技術の地域格差」が新たな課題として浮上しています。

日本美容外科学会の調査によれば、美容外科手術後の修正相談は2023年度に過去最多を記録。その背景には「初回施術時のカウンセリング不足」「執刀医の経験不足」が挙げられています。特に東北地方では、外科手術に精通した医師が在籍するクリニックが限られることから、患者が首都圏まで通院するケースも少なくありません。





また、SNS広告による価格訴求型クリニックの増加に伴い、「安さ」が判断基準となり、技術や安全性に関する情報が埋もれやすい構造的問題も指摘されています。国民生活センターへの美容医療に関する相談件数は、2023年度に前年比15％増と増加傾向です。

こうした中、東北最大手美容外科で6年以上院長を務め、15,000症例以上を執刀した田中龍二医師が、2025年10月10日に仙台駅前で「RE CLINIQUE SENDAI(レクリニーク仙台)」を開院します。同院は外科手術を専門とする美容外科クリニックとして、地域における技術格差の解消を目指します。









◆「紹介・口コミ9割」が示す信頼の実績

田中医師は前職において、目元・輪郭形成から豊胸術・脂肪吸引などのボディメイクまで多岐にわたる外科施術を担当。北海道・東北エリアのエリア統括ドクターとして、複数のクリニック運営および院長育成にも携わり、若手医師への技術指導経験も豊富です。

同院では、施術単体ではなく患者の骨格・皮膚状態・ライフスタイルを総合的に評価したうえで、一人ひとりに合わせたオーダーメイド診療を提供する方針を掲げています。外科カウンセリングは60分枠を確保し、術後の経過予測や長期的なメンテナンス計画についても詳細に説明する体制を整えています。





田中医師は「美容医療は人生を前向きにするための手段であり、目的ではない。特に40代以降の患者様からは『自然に若々しくありたい』という声が多く、過度な変化ではなく、日常に溶け込む自然な仕上がりが求められている」と語っています。









◆地域密着と透明性の両立を目指す

施術のリスクや適応、術後のケア方法について平易な言葉で解説し、美容医療リテラシーの向上を図ってまいります。また、料金体系は全て公式サイトで公開し、カウンセリング時の提案内容も書面で記録を残すことで透明性を担保いたします。

田中医師は「数字よりも信頼を重視したい。患者様に『心まで満たされる』医療体験を提供することが、地域に根ざしたクリニックの使命だと考えている」と述べています。

美容医療が一般化する中、地方都市でも「技術」と「信頼」を基準にクリニックを選べる環境整備が求められています。同院の取り組みが、東北における美容外科医療の質向上に寄与するか注目されています。









【クリニック概要】

名称 ： RE CLINIQUE SENDAI(レクリニーク仙台)

所在地 ： 宮城県仙台市青葉区中央(仙台駅より徒歩3分)

開院日 ： 2025年10月10日

院長 ： 田中龍二(美容外科医、元最大手美容外科仙台院院長兼北海道東北エリアエリア統括医師)

診療内容： 美容外科、美容皮膚科(外科手術を専門とし、目元・輪郭形成、

豊胸術、脂肪吸引等の総合的美容医療を提供)





パウダールーム

オペ室