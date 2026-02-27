観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業
各位
観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業公募開始のご案内
観光庁事業「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」では、令和８年２月27日（金）13:00から４月２日（木）12:00まで、間接補助事業者を公募します。
公募開始にあわせて、観光分野の専門家による、事業を継続するための体制づくりや、効果的な情報発信、インバウンドに向けた販路開拓の取組など、申請時に役立つ情報等を提供する、「スタートアップセッション」を本事業サイトに公開いたしましたのでお知らせします。
■ 事業概要
本事業は、持続的な地方誘客により観光需要の平準化につながるよう、インバウンドの需要分散に資する観光コンテンツ供給の促進を目的とし、地方公共団体、DMO、民間事業者等による、多様な地域資源を活用した観光コンテンツの造成や情報発信、販路開拓等を総合的に支援します。
＜補助対象＞
地方公共団体、DMO、民間事業者等
＜類型＞
新創出型
地域資源を活用した観光コンテンツに関するアイディアをもとに、インバウンドを対象に観光コンテンツの造成に取り組もうとする事業
分野特化型（ガストロノミー）
ガストロノミーツーリズムの分野でインバウンドを対象に観光コンテンツの造成に取り組もうとする事業
品質向上型
より高単価なインバウンド向け観光コンテンツの供給に向け、既存の観光コンテンツの改善等に取り組もうとする事業
<公募期間>
令和８年２月27日（金）13:00～４月２日（木）12:00 ※締切厳守
詳しくは本事業サイトにてご確認ください。
【本事業サイトURL】 https://juyobunsan.go.jp/
■ 申請前支援
「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業スタートアップセッション」
Ⅰ．『ゴ―ルから逆算して考える！自走・持続可能なコンテンツ造成・販売のポイント』
株式会社羅針盤 代表取締役 佐々木 文人氏
Ⅱ．『インバウンドも国内旅行も個人旅行が８割！「勝手にきて、勝手に帰る」観光市場に、どう伝え、
どう売るか？』
株式会社an 代表取締役 / 立教大学経営学部 客員教授 永谷 亜矢子氏
・視聴方法：本事業サイト申請前支援ページより、ご視聴ください。
URL：https://juyobunsan.go.jp/shinseimae.html
■ その他
説明会当日のアーカイブ動画ならびに、説明会資料を本事業サイトに掲載しています。
事業説明会アーカイブ動画URL
https://youtu.be/fzAAweggQ98
事業説明会資料URL
https://juyobunsan.go.jp/assets/front/file/260213_contents_jigyousetsumeikai_lp.pdf