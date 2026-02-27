明豊プロパティーズ、管理物件にビットキー社のスマートロックを導入し、物理鍵のない次世代の賃貸管理を実現











■ビットキー 会社概要社名 ：株式会社ビットキー所在地 ：東京都中央区京橋3-1-1東京スクエアガーデン9F代表者 ：代表取締役社長 CEO 寳槻 昌則設立 ：2018年5月16日資本金 ：22,912,688,300円（2025年12月31日時点 資本準備金を含む）ホームページ：https://bitkey.co.jp/事業概要：ID認証・認可のためのプラットフォーム「bitkey Platform」の企画・開発・運用コネクトプラットフォーム「homehub」「workhub」の企画・開発・販売スマートロック等のハードウェア製品の企画・開発・販売※「ビットキー」「homehub」「workhub」「bitkey platform」は株式会社ビットキーの登録商標です。■明豊プロパティーズについて明豊プロパティーズは上場デベロッパーである明豊エンタープライズの子会社として、東京23区を中心に主に首都圏の物件の賃貸管理を行っています。私たちのお客様はオーナー様、入居者様、協力会社様です。・オーナー様に対し、資産の最大化を実現させる為、コンサルティング提案を通して様々なサポートを行って参ります。・入居者様に対し、借りたい住み続けたい理想の部屋作りを実現する為のお部屋作り、レスポンスの早い対応を心がけます。・協力会社様に対し、常にパートナーであるという意識の元、オーナー様入居者様満足実現の為伴走いたします。上記お客様と長く良い関係を築くため、弊社ではDXを活用した様々な業務効率化を推進しております。これからもお客様に選ばれる不動産管理会社であり続ける為、社員一同努力して参ります。代表：代表取締役社長 竹内智大本社：東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス5F設立：1986年11月27日資本金：3,320万円ホームページ：https://meiho-prop.jp/事業内容： 不動産賃貸管理業務、不動産売買・仲介、損害保険代理業務、不動産の開発計画・設計・監視・請負・賃貸管理に関するコンサルタント■明豊エンタープライズグループについて創業57年、物造りにこだわった信頼と実績の東証上場デベロッパーとして、東京23区を中心に250棟を超える“新築1棟投資用賃貸住宅”を供給している株式会社明豊エンタープライズ（東京都目黒区：代表取締役会長 矢吹 満）を親会社とし、賃貸管理会社の株式会社明豊プロパティーズ(東京都目黒区：代表取締役社長 竹内 智大)、株式会社ハウスセゾンエンタープライズ（京都府京都市：代表取締役社長 奥山 秀昭)、建設会社の株式会社明豊エンジニアリング（東京都目黒区：代表取締役社長 阪本 伸司)、株式会社協栄組（東京都世田谷区：取締役社長 徳満 亮輔)、海外現地法人の東京明豐開發股份有限公司（本社 台北市中山区：代表取締役社長 内田千博）で構成されております。■株式会社明豊エンタープライズ 会社概要代表：代表取締役会長 矢吹 満本社：東京都目黒区目黒2−10−11目黒山手プレイス4F,5F,9F設立：1968年9月9日ホームページ：https://meiho-est.com/事業内容：不動産開発事業